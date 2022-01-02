Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 года опубликовал в Instagram пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ».