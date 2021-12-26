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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

26 Декабря 2021 22:43
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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 20 по 26 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.

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