Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 20 по 26 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.