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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
8 Ноября 2021 14:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 1 по 7 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
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