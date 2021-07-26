Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 19 по 25 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.