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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
26 Июля 2021 11:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 19 по 25 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.
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