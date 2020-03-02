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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

2 Марта 2020 11:32
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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 24 февраля по 1 марта 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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