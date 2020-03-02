Новости
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
2 Марта 2020 11:32
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 24 февраля по 1 марта 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев встретился с представителями дунганской диаспоры Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство прежним руководством Жамбылской области Глава государства назвал причину конфликта в Кордае
Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Кордайский район
- Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями дунганской диаспоры
- Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство прежним руководством Жамбылской области
- Глава государства назвал причину конфликта в Кордае
- Президент РК встретился с жителями села Каракемер Кордайского района
- Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047