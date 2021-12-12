Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 6 по 12 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ».

Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.



