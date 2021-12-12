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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
12 Декабря 2021 22:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 6 по 12 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ».
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Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.
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