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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

12 Декабря 2021 22:56
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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 6 по 12 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ».

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Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.




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#Президент Казахстана   #Акорда   #Видео  
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