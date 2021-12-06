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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
6 Декабря 2021 11:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 29 ноября по 5 декабря, передает МИА «Казинформ».
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Видео опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.
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