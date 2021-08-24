Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 16 по 22 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента РК.