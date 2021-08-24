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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
24 Августа 2021 00:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 16 по 22 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента РК.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев присвоил Алибеку Днишеву звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Готовность казахстанских полицейских оценил Глава государства Глава государства выразил соболезнования родным и близким Султана Оразалина
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