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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

24 Августа 2021 00:12
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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 16 по 22 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента РК.

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#Президент Казахстана   #Видео  
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