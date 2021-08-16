+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

16 Августа 2021 18:18
Поделиться:
Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 9 по 15 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сеул
Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана - Берик Уали Глава государства провел совещание по ситуации в Афганистане Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сеул
Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана - Берик Уали
Глава государства провел совещание по ситуации в Афганистане
Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Популярное
1 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
2 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
3 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
4 Град обрушился на Алматы
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
Бронзовым призерам Олимпиады вручили государственные награды
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Град обрушился на Алматы
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив