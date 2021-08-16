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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
16 Августа 2021 18:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 9 по 15 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента.
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