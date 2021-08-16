Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 9 по 15 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента.