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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
9 Августа 2021 13:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видеообзор рабочей недели Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ».
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