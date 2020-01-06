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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
6 Января 2020 12:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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