Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Об этом передаёт МИА «Казинформ».