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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

6 Января 2020 12:38
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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Об этом передаёт МИА «Казинформ».


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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