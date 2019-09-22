Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 16 по 22 сентября 2019 года. Об этом передаёт МИА «Казинформ».