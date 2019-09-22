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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
22 Сентября 2019 23:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 16 по 22 сентября 2019 года. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев поздравил Бекзата Нурдаулетова с победой на ЧМ по боксу Статья Касым-Жомарта Токаева в The Hill: Казахстан продолжит продвижение диалога и сотрудничества Президент Казахстана примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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