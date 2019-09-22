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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

22 Сентября 2019 23:57
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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 16 по 22 сентября 2019 года. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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