Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 15 по 21 июля 2019 года опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

Об этом передает МИА «Казинформ».



