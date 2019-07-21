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Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
21 Июля 2019 16:38 64
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 15 по 21 июля 2019 года опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
Об этом передает МИА «Казинформ».
Ключевые слова: Видео, Президент Казахстана,
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