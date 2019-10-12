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    Опубликован видеообзор рабочего визита Президента РК в Туркменистан

    12 Октября 2019, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видеообзор рабочего визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Напомним, в рамках рабочего визита Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Главы государств обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе, а также взаимодействие в рамках различных международных форматов.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Туркменистан Видео
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