Опубликован видеообзор рабочего визита Президента РК в Туркменистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видеообзор рабочего визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. Об этом передает МИА «Казинформ».

Напомним, в рамках рабочего визита Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Главы государств обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе, а также взаимодействие в рамках различных международных форматов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.