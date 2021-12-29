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Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург

29 Декабря 2021 11:20
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Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург (Российская Федерация), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Берика Уали.

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Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ, в которой приняли участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

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#Президент Казахстана   #Россия  
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