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Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
29 Декабря 2021 11:20
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург (Российская Федерация), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Берика Уали.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ, в которой приняли участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.
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