Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург (Российская Федерация), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Берика Уали.

Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ, в которой приняли участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.