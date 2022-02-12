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    Опубликован видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан

    12 Февраля 2022, 22:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видееобзор Главы государства в Республику Татарстан (Российская Федерация), передает МИА «Казинформ».

    Напомним, в ходе рабочего визита в Татарстан Президент Казахстана совершил осмотр достопримечательностей Казанского Кремля, провел встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики «КАМАЗ» и «ТАНЕКО».

    Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык».

    Ранее в рамках визита в Российскую Федерацию Глава государства в Москве провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы регионального взаимодействия. По итогам переговоров президентов Казахстана и России подписано 11 документов.

    Также Главы государств выступили с совместным заявлением для средств массовой информации.

    Автор:

    Президент Казахстана Россия
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