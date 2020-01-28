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    Опубликован видеообзор первого дня визита Президента РК в ОАЭ

    28 Января 2020, 02:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видеообзор первого дня официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахаяном прошла во дворце «Аль-Ватан». Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между странами.

    Кроме того, Глава государства посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» и мечеть шейха Заида в Абу-Даби. 28 января в городе Дубае Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Арабские эмираты Видео
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