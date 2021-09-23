РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:10, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Опубликован видеообзор первого дня рабочего визита Президента в Мангистаускую область

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор первого дня рабочего визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ».

    Видео поделился пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

    Сегодня в рамках двухдневного визита в Мангистаускую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по социально-экономическому развитию области, посетил спорткомплекс «Халық Арена» и ознакомился с проектами развития туристического кластера на побережье Каспийского моря.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Мангистауская область
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!