Опубликован видеообзор первого дня рабочего визита Президента в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор первого дня рабочего визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ».

Видео поделился пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

Сегодня в рамках двухдневного визита в Мангистаускую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по социально-экономическому развитию области, посетил спорткомплекс «Халық Арена» и ознакомился с проектами развития туристического кластера на побережье Каспийского моря.



