31 Мая 2022 22:51

Опубликован топ самых богатых боксеров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Planetsport.com опубликовал список самых богатых боксеров мира на данный момент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Причиной составления списка послужил рекордный гонорар британца Тайсона Фьюри против Диллана Уайта, когда он получил 80% от общей суммы в 31 млн фунтов стерлингов, предназначенной для выплаты призовых.

Топ-10 самых богатых боксеров планеты:

1. Флойд Мэйвезер, состояние — $503 млн;

2. Джордж Форман, состояние — $279 млн;

3. Мэнни Пакьяо, состояние — $205 млн;

4. Оскар Де Ла Хойя, состояние — $186 млн;

5. Сауль «Канело» Альварес, состояние — $132 млн;

6. Леннокс Льюис, состояние — $129 млн;

7. Тайсон Фьюри, состояние — $125 млн;

8. Шугар Рэй Леонард, состояние — $111 млн;

9. Энтони Джошуа, состояние — $75 млн;

10. Владимир Кличко, состояние — $73 млн.



Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин не попал в топ.