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    Опубликован тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере

    13 Апреля 2023, 09:51

    ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Стриминговая платформа HBO Max в среду на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер грядущего сериала по книгам британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Max заказала первый в истории телесериал о Гарри Поттере, точную адаптацию культовых книг», - говорится на странице платформы в Twitter. Ранее медиаконгломерат Warner Bros. Discovery представил потоковый сервис Max, объединяющий платформы HBO Max и Discovery+, который, как ожидается, будет запущен 23 мая.

    По информации журнала The Hollywood Reporter, Роулинг выступит в качестве исполнительного продюсера сериала.

    Дата премьеры пока неизвестна.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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