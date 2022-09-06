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    Опубликован список застройщиков столицы, не имеющих права на привлечение денег дольщиков

    6 Сентября 2022, 20:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

    Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (Предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.

    Для сохранности средств акимат города Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов (разрешение на строительство, положительное заключение РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»).

    Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

    По всем вопросам можно обращаться в городское управление контроля и качества городской среды по адресу: город Нур-Султан, улица Бейбітшілік, 9.

    Телефоны для обратной связи: 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.

    Список застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акимат Строительство
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