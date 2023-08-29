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    Опубликован список застройщиков без права привлекать деньги дольщиков в Астане

    29 Августа 2023, 16:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    «Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (Предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования и т.д.) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Напоминаем, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях РК, а также ст. 214 Уголовного Кодекса РК за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности», - сообщили в акимате.

    По всем имеющимся вопросам следует обращаться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.

    Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, можно посмотреть здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство
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