НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.
По итогам очередных выборов депутатов маслихата города Нур-Султан седьмого созыва зарегистрированы следующие депутаты:
1) по партийному списку партии «Nur Otan»:
Абдыров Айтжан Мухамеджанович
1962
НАО «КазАТУ» им. С. Сейфуллина, заместитель председателя правления, г. Нур-Султан
Айтхожин Азамат Серикович
1975
Генеральный секретарь Федерации футбола РК,
г. Нур-Султан
Ахметов Саламат Куатович
1981
Генеральный директор ТОО «Нұр Астана Құрылыс», г. Нур-Султан
Байсеркина Динара Сатжановна
1974
Главный врач Городской поликлиники № 6,
г. Нур-Султан
Батпенов Саят Нурланович
1986
Генеральный директор ТОО «QazProm-Minerals», г. Нур-Султан
Дакенов Ерлан Ергазиевич
1977
Главный директор Государственной академической филармонии, г. Нур-Султан
Джапарова Гульжамал Алькеновна
1961
Ректор Университета «Туран-Астана»,
г. Нур-Султан
Дженалаева Салтанат Мұқанбетпанақызы
1982
Генеральный директор ТОО «Клиника Эндохирургии», г. Нур-Султан
Джунусов Алмат Аскарович
1978
Директор Палата предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султан, г. Нур-Султан
Жанділдаев Бақдаулет Болатұлы
1998
Председатель МК «Jas Otan» при партии «Nur Otan» города Нур-Султан, г. Нур-Султан
Каналимов Ерлан Ермекулы
1982
Первый заместитель председателя Филиала ОО «Партия «Nur Otan» города Нур-Султан,
г. Нур-Султан
Кожахметов Талгат Тимкенович
1965
Заместитель председателя правления ТОО «BI Holding», г. Нур-Султан
Котырев Батыр Куанышевич
1972
Главный инженер АО «НК» КТЖ»,
г. Нур-Султан
Купешов Нурлан Маратович
1988
Заместитель председателя правления
АО «Астана-Энергия», г. Нур-Султан
Нарикбаев Талгат Максутович
1978
Председатель правления АО «Университет КАЗГЮУ» им. М.С. Нарикбаева, г. Нур-Султан
Омурзаков Азамат Турсунбекович
1988
Директор ТОО «Azamat Group», г. Нур-Султан
Орынбасаров Азамат Манасұлы
1992
Генеральный директор ТОО «Керуен групп»,
г. Нур-Султан
Разбекова-Тулеуханова Лязат Муратовна
1974
Директор Технологического колледжа города Нур-Султан, г. Нур-Султан
Сатмагамбетов Габит Хакимович
1979
Генеральный директор ТОО «G Park»,
г. Нур-Султан
Сегізбай Алмагүл Тлектесқызы
1972
Директор Школы-лицея № 37, г. Нур-Султан
Сергеев Владислав Алексеевич
1984
Заместитель председателя филиал партии
«Nur Otan» города Нур-Султан, г. Нур-Султан
Сыдыков Ерлан Батташевич
1956
Ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан
Табулдина Алтыншаш Жумашевна
1968
Директор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5», г. Нур-Султан
Тажимуратов Габит Калиевич
1972
Председатель правления АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев», г. Нур-Султан
Уразалина Динара Аманболовна
1978
Директор РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
г. Нур-Султан
Шукшев Сергей Юрьевич
1970
Генеральный директор ТОО «Center Beton»,
г. Нур-Султан
2) по партийному списку Демократической партии Казахстана «Ак жол»:
Джангунаков Бауржан Мухаметсафович
1967
Заместитель Генерального директора ТОО «Construction Plant», г. Нур-Султан
Смагулов Аскар Сайлаубекович
1970
Член Совета директоров АО «Акмолинский вагоноремонтный завод», г. Нур-Султан
Тусупов Серик Туякович
1960
Директор ТОО «Sanuto», г. Нур-Султан
3) по партийному списку Народной партии Казахстана:
Макжанова Назгуль Сейткожиевна
1984
Руководитель Благотворительный фонд «Народный проект «Шапағат», г. Нур-Султан
Оразханов Нурдаулет Амантаевич
1983
Первый секретарь Астанинского городского филиала общественного объединения «Народная партия Казахстана», г. Нур-Султан