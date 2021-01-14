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    Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана

    14 Января 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    По итогам очередных выборов депутатов маслихата города Нур-Султан седьмого созыва зарегистрированы следующие депутаты:

    1) по партийному списку партии «Nur Otan»:

    Абдыров Айтжан Мухамеджанович

    1962

    НАО «КазАТУ» им. С. Сейфуллина, заместитель председателя правления, г. Нур-Султан

    Айтхожин Азамат Серикович

    1975

    Генеральный секретарь Федерации футбола РК,

    г. Нур-Султан

    Ахметов Саламат Куатович

    1981

    Генеральный директор ТОО «Нұр Астана Құрылыс», г. Нур-Султан

    Байсеркина Динара Сатжановна

    1974

    Главный врач Городской поликлиники № 6,

    г. Нур-Султан

    Батпенов Саят Нурланович

    1986

    Генеральный директор ТОО «QazProm-Minerals», г. Нур-Султан

    Дакенов Ерлан Ергазиевич

    1977

    Главный директор Государственной академической филармонии, г. Нур-Султан

    Джапарова Гульжамал Алькеновна

    1961

    Ректор Университета «Туран-Астана»,

    г. Нур-Султан

    Дженалаева Салтанат Мұқанбетпанақызы

    1982

    Генеральный директор ТОО «Клиника Эндохирургии», г. Нур-Султан

    Джунусов Алмат Аскарович

    1978

    Директор Палата предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султан, г. Нур-Султан

    Жанділдаев Бақдаулет Болатұлы

    1998

    Председатель МК «Jas Otan» при партии «Nur Otan» города Нур-Султан, г. Нур-Султан

    Каналимов Ерлан Ермекулы

    1982

    Первый заместитель председателя Филиала ОО «Партия «Nur Otan» города Нур-Султан,

    г. Нур-Султан

    Кожахметов Талгат Тимкенович

    1965

    Заместитель председателя правления ТОО «BI Holding», г. Нур-Султан

    Котырев Батыр Куанышевич

    1972

    Главный инженер АО «НК» КТЖ»,

    г. Нур-Султан

    Купешов Нурлан Маратович

    1988

    Заместитель председателя правления

    АО «Астана-Энергия», г. Нур-Султан

    Нарикбаев Талгат Максутович

    1978

    Председатель правления АО «Университет КАЗГЮУ» им. М.С. Нарикбаева, г. Нур-Султан

    Омурзаков Азамат Турсунбекович

    1988

    Директор ТОО «Azamat Group», г. Нур-Султан

    Орынбасаров Азамат Манасұлы

    1992

    Генеральный директор ТОО «Керуен групп»,

    г. Нур-Султан

    Разбекова-Тулеуханова Лязат Муратовна

    1974

    Директор Технологического колледжа города Нур-Султан, г. Нур-Султан

    Сатмагамбетов Габит Хакимович

    1979

    Генеральный директор ТОО «G Park»,

    г. Нур-Султан

    Сегізбай Алмагүл Тлектесқызы

    1972

    Директор Школы-лицея № 37, г. Нур-Султан

    Сергеев Владислав Алексеевич

    1984

    Заместитель председателя филиал партии

    «Nur Otan» города Нур-Султан, г. Нур-Султан

    Сыдыков Ерлан Батташевич

    1956

    Ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан

    Табулдина Алтыншаш Жумашевна

    1968

    Директор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5», г. Нур-Султан

    Тажимуратов Габит Калиевич

    1972

    Председатель правления АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев», г. Нур-Султан

    Уразалина Динара Аманболовна

    1978

    Директор РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики Казахстан,

    г. Нур-Султан

    Шукшев Сергей Юрьевич

    1970

    Генеральный директор ТОО «Center Beton»,

    г. Нур-Султан

    2) по партийному списку Демократической партии Казахстана «Ак жол»:

    Джангунаков Бауржан Мухаметсафович

    1967

    Заместитель Генерального директора ТОО «Construction Plant», г. Нур-Султан

    Смагулов Аскар Сайлаубекович

    1970

    Член Совета директоров АО «Акмолинский вагоноремонтный завод», г. Нур-Султан

    Тусупов Серик Туякович

    1960

    Директор ТОО «Sanuto», г. Нур-Султан

    3) по партийному списку Народной партии Казахстана:

    Макжанова Назгуль Сейткожиевна

    1984

    Руководитель Благотворительный фонд «Народный проект «Шапағат», г. Нур-Султан

    Оразханов Нурдаулет Амантаевич

    1983

    Первый секретарь Астанинского городского филиала общественного объединения «Народная партия Казахстана», г. Нур-Султан

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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