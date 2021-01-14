Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

По итогам очередных выборов депутатов маслихата города Нур-Султан седьмого созыва зарегистрированы следующие депутаты:

1) по партийному списку партии «Nur Otan»:

Абдыров Айтжан Мухамеджанович

1962

НАО «КазАТУ» им. С. Сейфуллина, заместитель председателя правления, г. Нур-Султан

Айтхожин Азамат Серикович

1975

Генеральный секретарь Федерации футбола РК,

г. Нур-Султан

Ахметов Саламат Куатович

1981

Генеральный директор ТОО «Нұр Астана Құрылыс», г. Нур-Султан

Байсеркина Динара Сатжановна

1974

Главный врач Городской поликлиники № 6,

г. Нур-Султан

Батпенов Саят Нурланович

1986

Генеральный директор ТОО «QazProm-Minerals», г. Нур-Султан

Дакенов Ерлан Ергазиевич

1977

Главный директор Государственной академической филармонии, г. Нур-Султан

Джапарова Гульжамал Алькеновна

1961

Ректор Университета «Туран-Астана»,

г. Нур-Султан

Дженалаева Салтанат Мұқанбетпанақызы

1982

Генеральный директор ТОО «Клиника Эндохирургии», г. Нур-Султан

Джунусов Алмат Аскарович

1978

Директор Палата предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султан, г. Нур-Султан

Жанділдаев Бақдаулет Болатұлы

1998

Председатель МК «Jas Otan» при партии «Nur Otan» города Нур-Султан, г. Нур-Султан

Каналимов Ерлан Ермекулы

1982

Первый заместитель председателя Филиала ОО «Партия «Nur Otan» города Нур-Султан,

г. Нур-Султан

Кожахметов Талгат Тимкенович

1965

Заместитель председателя правления ТОО «BI Holding», г. Нур-Султан

Котырев Батыр Куанышевич

1972

Главный инженер АО «НК» КТЖ»,

г. Нур-Султан

Купешов Нурлан Маратович

1988

Заместитель председателя правления

АО «Астана-Энергия», г. Нур-Султан

Нарикбаев Талгат Максутович

1978

Председатель правления АО «Университет КАЗГЮУ» им. М.С. Нарикбаева, г. Нур-Султан

Омурзаков Азамат Турсунбекович

1988

Директор ТОО «Azamat Group», г. Нур-Султан

Орынбасаров Азамат Манасұлы

1992

Генеральный директор ТОО «Керуен групп»,

г. Нур-Султан

Разбекова-Тулеуханова Лязат Муратовна

1974

Директор Технологического колледжа города Нур-Султан, г. Нур-Султан

Сатмагамбетов Габит Хакимович

1979

Генеральный директор ТОО «G Park»,

г. Нур-Султан

Сегізбай Алмагүл Тлектесқызы

1972

Директор Школы-лицея № 37, г. Нур-Султан

Сергеев Владислав Алексеевич

1984

Заместитель председателя филиал партии

«Nur Otan» города Нур-Султан, г. Нур-Султан

Сыдыков Ерлан Батташевич

1956

Ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан

Табулдина Алтыншаш Жумашевна

1968

Директор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5», г. Нур-Султан

Тажимуратов Габит Калиевич

1972

Председатель правления АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев», г. Нур-Султан

Уразалина Динара Аманболовна

1978

Директор РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики Казахстан,

г. Нур-Султан

Шукшев Сергей Юрьевич

1970

Генеральный директор ТОО «Center Beton»,

г. Нур-Султан

2) по партийному списку Демократической партии Казахстана «Ак жол»:

Джангунаков Бауржан Мухаметсафович

1967

Заместитель Генерального директора ТОО «Construction Plant», г. Нур-Султан

Смагулов Аскар Сайлаубекович

1970

Член Совета директоров АО «Акмолинский вагоноремонтный завод», г. Нур-Султан

Тусупов Серик Туякович

1960

Директор ТОО «Sanuto», г. Нур-Султан

3) по партийному списку Народной партии Казахстана:

Макжанова Назгуль Сейткожиевна

1984

Руководитель Благотворительный фонд «Народный проект «Шапағат», г. Нур-Султан

Оразханов Нурдаулет Амантаевич

1983

Первый секретарь Астанинского городского филиала общественного объединения «Народная партия Казахстана», г. Нур-Султан