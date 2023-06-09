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    Опубликован список запланированных встреч Касым-Жомарта Токаева

    9 Июня 2023, 09:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рабочем графике Главы государства запланирован ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент проведет встречу с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович. Касым-Жомарт Токаев примет делегацию ООН в составе помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, исполнительного директора ЭСКАТО Армиду Алисджабану и помощника Генерального секретаря ООН – заместителя администратора ПРООН Ивану Живкович. Кроме того, Президент проведет встречи с: – Европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войчеховским; – Председателем совета директоров и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне; – Председателем правления Sun Seven IG У Чжэном; – Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана
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