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    Опубликован список вузов, в которых нельзя обучаться по госгранту

    18 Сентября 2020, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев опубликовал список вузов, в которых нельзя обучаться по гранту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году ҚР Білім және ғылым министрлігі / Министерством образования и науки РК был сделан большой шаг - 36 вузов не допустили к грантам. Вузы отсекались на основании низкого трудоустройства и слабых позиций Рейтинга «Атамекен» (в основе нашей методики лежит трудоустройство и актуальность образовательных программ)», - написал Олжас Ордабаев на своей странице в Facebook.

    Олжас Ордабаев также обратил внимание на факт, что в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем обучаются на очном отделении – 1528 человек. При этом на 1 курсе – 3, на 2-ом – 6, на 3-ем – 5, на 4-ом курсе – 1513. По его словам, этот же вуз дает дипломы 13% (699 человек) всех выпускников-юристов страны. Для сравнения, в КАЗГЮУ в 2018 году выпуск по специальности юриспруденция составил 185 выпускников.

    «В Центрально-Азиатский университете меньше 30% выпускников-экономистов находят работу. Актуальность образовательных программ ниже 10%. В Международном гуманитарно-техническом университете только 29% выпускников специальности «Информатика» находят работу. Ещё по 4 специальностям трудоустройство не доходит до 50%. Таких примеров ещё много», - отметил О. Ордабаев.

    Также он опубликовал список вузов, где государство не разместило гранты:

    1. Университет «Астана»

    2. Казахстанский морcкой университет (ныне Актауский Гуманитарно-Технический университет)

    3. Университете дружбы народов имени академика А.Куатбекова

    4. Институт Мардана Сапарбаева

    5. Международный университет «Silk way»

    6. Университет «Сырдария»

    7. Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова

    8. Атырауский инженерно-гуманитарный институт

    9. Евразийский технологический университет

    10. Каспийский общественный университет

    11. Академия «Кайнар»

    12. Инновационный Евразийский университет

    13. Евразийский гуманитарный институт

    14. Казахская академия труда и социальных отношений

    15. Казахская автомобильно-дорожная академия им. Гончарова

    16. Центрально-Азиатский университет

    17. Центрально-Казахстанская академия

    18. Казахский университет технологий и бизнеса

    19. Академия «Bolashaq»

    20. Казахстанская инновационная академия

    21. Международный гуманитарно-технический университет

    22. Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика К.И.Сатпаева

    23. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева

    24. Кызылординский университет Болашак

    25. Баишев университет

    26. Университет иностранных языков и деловой карьеры

    27. Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем

    28. Гуманитарно-техническая академия

    29. Алматинская академия экономики и статистики

    30. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет

    31. Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

    32. Университет Алматы

    33. Казахстанский медицинский университет непрерывного образования

    34. Казахско-Русский международный университет

    35. Таразский инновационно-гуманитарный университет

    36. Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара Напомним, закрытие учебных заведений, занимающихся «печатанием дипломов», является одним из пунктов Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученного 1 сентября 2020 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Вузы
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