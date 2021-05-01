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    Опубликован список вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы «Болашак»

    1 Мая 2021, 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утвержден список высших учебных заведений, рекомендуемых для обучения в рамках программы «Болашак», передает МИА «Казинформ».

    «Приказом министра образования и науки РК от 30 апреля 2021 года №200 утвержден список рекомендуемых зарубежных высших учебных заведений для обучения в рамках программы «Болашак» на 2021- 2023 гг. Впервые список вузов утвержден сразу на 3 года. Данный формат внедрен с целью создания благоприятных условий и удобства в планировании и подготовке претендентам к участию в конкурсном отборе на присуждение стипендии «Болашак». Благодаря изменениям, внесенным в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак», качественно и количественно изменился Список зарубежных высших учебных заведений на 2021-2023 гг. В него вошли 207 зарубежных вузов, входящих в топ-250 позиций двух и более академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education», - сообщила в Facebook пресс-служба АО «Центр международных программ».

    По информации Центра, в списке предложены вузы из 27 стран, занимающие лидирующие позиции по приоритетным направлениям обучения по программе «Болашак». Претенденты смогут подать заявку на получение международной стипендии «Болашак», поступив в один из этих вузов по одной из специальностей, включенных в перечень приоритетных специальностей на 2021 год.

    Напомним, прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» стартует 4 мая и продлится до 28 октября 2021 года.

    Список рекомендуемых для обучения зарубежных высших учебных заведений по программе «Болашақ» на 2021-2023 гг. размещен на официальном сайте АО «Центр международных программ».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы Болашак
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