Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане составлен список строительных организаций, не имеющих соответствующего разрешения на прием денег дольщиков на начальной стадии строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Все сделки, заключенные в нижеперечисленных многоквартирных жилых комплексах согласно действующего законодательства, то есть договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, считаются недействительными.
Акимат города Нур-Султан предупреждает жителей столицы быть предельно внимательны к своим сбережениям при покупке квартир без официальных документов.
Запрещается прием средств дольщиков без соответствующего разрешения, как это предусмотрено законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности по статье 320 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан привлекается к ответственности.
По возникшим вопросам можно обратиться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды г. Нур-Султана» по адресу: район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 8. Информацию также можно получить по телефону: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.
Ниже представлен список застройщиков, не имеющие права принимать деньги дольщиков.
№
Заказчик
Наименование объекта
1
ТОО «BS Company» (Би Эс Компани)
Многоквартирный жилой дом со ВП и паркингом ЖМ «Комсомольский», ул.Кыз Жибек 30/1
2
ТОО «White Gold Development»
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
Пересечение улиц с проектным наименованием №26 и №36
3
ТОО «General Capital Company»
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом Пересечение пр.Кабанбай батыра и ул.277
4
ТОО «Dicoldi Partners»
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Акыртас»
г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Шарбакты, уч. №36
5
ТОО «Асыл тас инвест construction»
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Sancy»
г. Нур-Султан, район Алматы, пересечения улиц Ж. Нажмиденова, А.85 и А86
6
ТОО «International invest Company IIC»
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и ПАРКИНГОМ ул. Е 305
7
ТОО «Transcapital»
Строящийся многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Gold Land»
Участок №5, проспект ул. Е 344
8
ТОО «АзияЦентрСнаб»
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Жулдыз»
Район Алматы, район пересечения улиц А91 и А92
9
ТОО «Азия»
Строительство многоквартирного жилого дома со ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей.
Ул.Е547 и Е567
10
ТОО «NUR-Tas-2020»
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом между улицами А83 и А84
11
ТОО «Актас-М»
Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. I очередь в квадрате ул.Валиханова-Акмола-Гастелло-Тархана
12
ТОО «Строительная фирма Astana Building»
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Ордабасы» . Блоки Б и В.
Ул.Ж. Нажимеденова, южнее ж.м.Промышленный
13
ЖСК «Белая гора»
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Silk way»
Район Алматы, проспект Тауелсиздик, 34/2
14
ТОО «Градум Строй»
Многоквартирный жилой комплекс «Золотая миля»
Пересечение ул. Ш.Калдаякова, №44 и пр.Тауелсиздик
15
ТОО «Техмонтажстрой»
Строительство I очереди многофункционального жилого комплекса
Пересечение пр.Тауелсиздик и ул.Ш.Калдаякова
16
ЖСК «Байтас инвест»
Многоквартирный жилой комплекс
ЖМ «Комсомольский», ул.Акан Сери, участок №53
«Onehouse»
17
ТОО «Ер-Тау»
Многоквартирный жилойкомплекс «Шавгар»
Район Сарыарка, ул.Кенесары и Т.Шевченко
18
ТОО «БестМет»
Жилой комплекс «Tulpar City» ,
Район Сарыарка, жилой массив Коктал, улица Улытау, земельный участок 44
19
Группа строительных компаний МТС ТОО «KENAR Invest»
Многоквартирный жилой комплекс,
Район Есиль, в квадрате шоссе Коргалжын и ул. Ш.Айтматова Е367, Е431
20
Хасенова Бибисара Закириевна
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом
ЖМ «Тельмана», ул.Е 116
21
ТОО «Жер Билдинг»
Строящийся многоквартирный жилой комплекс и бизнес центр с паркингом «Табысты»
Район Есиль, ул. Е 430
22
ТОО «Арзан 777»
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями «Алтын Отау»
Район пересечения улиц А.Байтурсынова и А85, А86
23
ТОО «РДМ-СЕРВИС»
(Группа строительных компаний Стройкласс)
Многоквартирный жилой комплекс (проектное наименование)
«Hokkaido» (Хоккайдо)
Район Есиль, ул.Е 126 и Е 182
24
ЖСК «Елімай сити» (Группа строительных компаний Стройкласс)
Многоквартирный жилой комплекс « Satti Jol»
Район Есиль, Кургальжинское шоссе / ул. Е 128
25
ТОО «Mainstreet»
Многоквартирный жилой комплекс «Парус»
Район Алматы, улица Б. Майлина 6
26
ТОО «Береке Қурылыс 2030»
«Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и паркингом»
ЖМ «Пригородный», район проспекта Кабанбай батыра
27
ТОО «Astana Real Estate Compаny»
Группа строительных компаний ASTI Group
Многоквартирный жилой комплекс
Район Алматы, ул.А 62
28
ТОО «Астана – Таза су»
Многоквартирный жилой комплекс
Район Есиль, пересечение Шоссе Коргалжын и улицы Е418
29
ТОО «Проектная компания Астана Девелопмент»
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 1-очередь, полигон 4, жилая группа 5.
Ул.Жаркент 26
30
ТОО «Garant Investment»
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
Район «Есиль», район пересечения проспектов Тұран Қабанбай батыра
31
ТОО «Аруана - ХХI»
Многоквартирный жилой комплекс «Даулеткерей»
Район Сарыарка, жилой массив Коктал