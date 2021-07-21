Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков

    21 Июля 2021, 19:51

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане составлен список строительных организаций, не имеющих соответствующего разрешения на прием денег дольщиков на начальной стадии строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Все сделки, заключенные в нижеперечисленных многоквартирных жилых комплексах согласно действующего законодательства, то есть договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, считаются недействительными.

    Акимат города Нур-Султан предупреждает жителей столицы быть предельно внимательны к своим сбережениям при покупке квартир без официальных документов.

    Запрещается прием средств дольщиков без соответствующего разрешения, как это предусмотрено законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности по статье 320 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан привлекается к ответственности.

    По возникшим вопросам можно обратиться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды г. Нур-Султана» по адресу: район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 8. Информацию также можно получить по телефону: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.

    Ниже представлен список застройщиков, не имеющие права принимать деньги дольщиков.

    Заказчик

    Наименование объекта

    1

    ТОО «BS Company» (Би Эс Компани)

    Многоквартирный жилой дом со ВП и паркингом ЖМ «Комсомольский», ул.Кыз Жибек 30/1

    2

    ТОО «White Gold Development»

    Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом

    Пересечение улиц с проектным наименованием №26 и №36

    3

    ТОО «General Capital Company»

    Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом Пересечение пр.Кабанбай батыра и ул.277

    4

    ТОО «Dicoldi Partners»

    Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Акыртас»

    г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Шарбакты, уч. №36

    5

    ТОО «Асыл тас инвест construction»

    Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Sancy»

    г. Нур-Султан, район Алматы, пересечения улиц Ж. Нажмиденова, А.85 и А86

    6

    ТОО «International invest Company IIC»

    Многоквартирный жилой комплекс со ВП и ПАРКИНГОМ ул. Е 305

    7

    ТОО «Transcapital»

    Строящийся многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Gold Land»

    Участок №5, проспект ул. Е 344

    8

    ТОО «АзияЦентрСнаб»

    Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Жулдыз»

    Район Алматы, район пересечения улиц А91 и А92

    9

    ТОО «Азия»

    Строительство многоквартирного жилого дома со ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей.

    Ул.Е547 и Е567

    10

    ТОО «NUR-Tas-2020»

    Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом между улицами А83 и А84

    11

    ТОО «Актас-М»

    Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. I очередь в квадрате ул.Валиханова-Акмола-Гастелло-Тархана

    12

    ТОО «Строительная фирма Astana Building»

    Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Ордабасы» . Блоки Б и В.

    Ул.Ж. Нажимеденова, южнее ж.м.Промышленный

    13

    ЖСК «Белая гора»

    Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Silk way»

    Район Алматы, проспект Тауелсиздик, 34/2

    14

    ТОО «Градум Строй»

    Многоквартирный жилой комплекс «Золотая миля»

    Пересечение ул. Ш.Калдаякова, №44 и пр.Тауелсиздик

    15

    ТОО «Техмонтажстрой»

    Строительство I очереди многофункционального жилого комплекса

    Пересечение пр.Тауелсиздик и ул.Ш.Калдаякова

    16

    ЖСК «Байтас инвест»

    Многоквартирный жилой комплекс

    ЖМ «Комсомольский», ул.Акан Сери, участок №53

    «Onehouse»

    17

    ТОО «Ер-Тау»

    Многоквартирный жилойкомплекс «Шавгар»

    Район Сарыарка, ул.Кенесары и Т.Шевченко

    18

    ТОО «БестМет»

    Жилой комплекс «Tulpar City» ,

    Район Сарыарка, жилой массив Коктал, улица Улытау, земельный участок 44

    19

    Группа строительных компаний МТС ТОО «KENAR Invest»

    Многоквартирный жилой комплекс,

    Район Есиль, в квадрате шоссе Коргалжын и ул. Ш.Айтматова Е367, Е431

    20

    Хасенова Бибисара Закириевна

    Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом

    ЖМ «Тельмана», ул.Е 116

    21

    ТОО «Жер Билдинг»

    Строящийся многоквартирный жилой комплекс и бизнес центр с паркингом «Табысты»

    Район Есиль, ул. Е 430

    22

    ТОО «Арзан 777»

    «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями «Алтын Отау»

    Район пересечения улиц А.Байтурсынова и А85, А86

    23

    ТОО «РДМ-СЕРВИС»

    (Группа строительных компаний Стройкласс)

    Многоквартирный жилой комплекс (проектное наименование)

    «Hokkaido» (Хоккайдо)

    Район Есиль, ул.Е 126 и Е 182

    24

    ЖСК «Елімай сити» (Группа строительных компаний Стройкласс)

    Многоквартирный жилой комплекс « Satti Jol»

    Район Есиль, Кургальжинское шоссе / ул. Е 128

    25

    ТОО «Mainstreet»

    Многоквартирный жилой комплекс «Парус»

    Район Алматы, улица Б. Майлина 6

    26

    ТОО «Береке Қурылыс 2030»

    «Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и паркингом»

    ЖМ «Пригородный», район проспекта Кабанбай батыра

    27

    ТОО «Astana Real Estate Compаny»

    Группа строительных компаний ASTI Group

    Многоквартирный жилой комплекс

    Район Алматы, ул.А 62

    28

    ТОО «Астана – Таза су»

    Многоквартирный жилой комплекс

    Район Есиль, пересечение Шоссе Коргалжын и улицы Е418

    29

    ТОО «Проектная компания Астана Девелопмент»

    Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 1-очередь, полигон 4, жилая группа 5.

    Ул.Жаркент 26

    30

    ТОО «Garant Investment»

    Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом

    Район «Есиль», район пересечения проспектов Тұран Қабанбай батыра

    31

    ТОО «Аруана - ХХI»

    Многоквартирный жилой комплекс «Даулеткерей»

    Район Сарыарка, жилой массив Коктал

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Акимат Строительство Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Заморозки прогнозируют в СКО
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии