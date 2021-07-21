Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане составлен список строительных организаций, не имеющих соответствующего разрешения на прием денег дольщиков на начальной стадии строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Все сделки, заключенные в нижеперечисленных многоквартирных жилых комплексах согласно действующего законодательства, то есть договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, считаются недействительными.

Акимат города Нур-Султан предупреждает жителей столицы быть предельно внимательны к своим сбережениям при покупке квартир без официальных документов.

Запрещается прием средств дольщиков без соответствующего разрешения, как это предусмотрено законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности по статье 320 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан привлекается к ответственности.

По возникшим вопросам можно обратиться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды г. Нур-Султана» по адресу: район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 8. Информацию также можно получить по телефону: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.

Ниже представлен список застройщиков, не имеющие права принимать деньги дольщиков.

№

Заказчик

Наименование объекта

1

ТОО «BS Company» (Би Эс Компани)

Многоквартирный жилой дом со ВП и паркингом ЖМ «Комсомольский», ул.Кыз Жибек 30/1

2

ТОО «White Gold Development»

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом

Пересечение улиц с проектным наименованием №26 и №36

3

ТОО «General Capital Company»

Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом Пересечение пр.Кабанбай батыра и ул.277

4

ТОО «Dicoldi Partners»

Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Акыртас»

г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Шарбакты, уч. №36

5

ТОО «Асыл тас инвест construction»

Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Sancy»

г. Нур-Султан, район Алматы, пересечения улиц Ж. Нажмиденова, А.85 и А86

6

ТОО «International invest Company IIC»

Многоквартирный жилой комплекс со ВП и ПАРКИНГОМ ул. Е 305

7

ТОО «Transcapital»

Строящийся многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Gold Land»

Участок №5, проспект ул. Е 344

8

ТОО «АзияЦентрСнаб»

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Жулдыз»

Район Алматы, район пересечения улиц А91 и А92

9

ТОО «Азия»

Строительство многоквартирного жилого дома со ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей.

Ул.Е547 и Е567

10

ТОО «NUR-Tas-2020»

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом между улицами А83 и А84

11

ТОО «Актас-М»

Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. I очередь в квадрате ул.Валиханова-Акмола-Гастелло-Тархана

12

ТОО «Строительная фирма Astana Building»

Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Ордабасы» . Блоки Б и В.

Ул.Ж. Нажимеденова, южнее ж.м.Промышленный

13

ЖСК «Белая гора»

Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Silk way»

Район Алматы, проспект Тауелсиздик, 34/2

14

ТОО «Градум Строй»

Многоквартирный жилой комплекс «Золотая миля»

Пересечение ул. Ш.Калдаякова, №44 и пр.Тауелсиздик

15

ТОО «Техмонтажстрой»

Строительство I очереди многофункционального жилого комплекса

Пересечение пр.Тауелсиздик и ул.Ш.Калдаякова

16

ЖСК «Байтас инвест»

Многоквартирный жилой комплекс

ЖМ «Комсомольский», ул.Акан Сери, участок №53

«Onehouse»

17

ТОО «Ер-Тау»

Многоквартирный жилойкомплекс «Шавгар»

Район Сарыарка, ул.Кенесары и Т.Шевченко

18

ТОО «БестМет»

Жилой комплекс «Tulpar City» ,

Район Сарыарка, жилой массив Коктал, улица Улытау, земельный участок 44

19

Группа строительных компаний МТС ТОО «KENAR Invest»

Многоквартирный жилой комплекс,

Район Есиль, в квадрате шоссе Коргалжын и ул. Ш.Айтматова Е367, Е431

20

Хасенова Бибисара Закириевна

Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом

ЖМ «Тельмана», ул.Е 116

21

ТОО «Жер Билдинг»

Строящийся многоквартирный жилой комплекс и бизнес центр с паркингом «Табысты»

Район Есиль, ул. Е 430

22

ТОО «Арзан 777»

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями «Алтын Отау»

Район пересечения улиц А.Байтурсынова и А85, А86

23

ТОО «РДМ-СЕРВИС»

(Группа строительных компаний Стройкласс)

Многоквартирный жилой комплекс (проектное наименование)

«Hokkaido» (Хоккайдо)

Район Есиль, ул.Е 126 и Е 182

24

ЖСК «Елімай сити» (Группа строительных компаний Стройкласс)

Многоквартирный жилой комплекс « Satti Jol»

Район Есиль, Кургальжинское шоссе / ул. Е 128

25

ТОО «Mainstreet»

Многоквартирный жилой комплекс «Парус»

Район Алматы, улица Б. Майлина 6

26

ТОО «Береке Қурылыс 2030»

«Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и паркингом»

ЖМ «Пригородный», район проспекта Кабанбай батыра

27

ТОО «Astana Real Estate Compаny»

Группа строительных компаний ASTI Group

Многоквартирный жилой комплекс

Район Алматы, ул.А 62

28

ТОО «Астана – Таза су»

Многоквартирный жилой комплекс

Район Есиль, пересечение Шоссе Коргалжын и улицы Е418

29

ТОО «Проектная компания Астана Девелопмент»

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 1-очередь, полигон 4, жилая группа 5.

Ул.Жаркент 26

30

ТОО «Garant Investment»

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом

Район «Есиль», район пересечения проспектов Тұран Қабанбай батыра

31

ТОО «Аруана - ХХI»

Многоквартирный жилой комплекс «Даулеткерей»

Район Сарыарка, жилой массив Коктал