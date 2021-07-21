Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане составлен список строительных организаций, не имеющих соответствующего разрешения на прием денег дольщиков на начальной стадии строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Все сделки, заключенные в нижеперечисленных многоквартирных жилых комплексах согласно действующего законодательства, то есть договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, считаются недействительными.
Акимат города Нур-Султан предупреждает жителей столицы быть предельно внимательны к своим сбережениям при покупке квартир без официальных документов.
Запрещается прием средств дольщиков без соответствующего разрешения, как это предусмотрено законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности по статье 320 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан привлекается к ответственности.
По возникшим вопросам можно обратиться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды г. Нур-Султана» по адресу: район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 8. Информацию также можно получить по телефону: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.
Ниже представлен список застройщиков, не имеющие права принимать деньги дольщиков.
|
№
|
Заказчик
|
Наименование объекта
|
1
|
ТОО «BS Company» (Би Эс Компани)
|
Многоквартирный жилой дом со ВП и паркингом ЖМ «Комсомольский», ул.Кыз Жибек 30/1
|
2
|
ТОО «White Gold Development»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
Пересечение улиц с проектным наименованием №26 и №36
|
3
|
ТОО «General Capital Company»
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом Пересечение пр.Кабанбай батыра и ул.277
|
4
|
ТОО «Dicoldi Partners»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Акыртас»
г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Шарбакты, уч. №36
|
5
|
ТОО «Асыл тас инвест construction»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Sancy»
г. Нур-Султан, район Алматы, пересечения улиц Ж. Нажмиденова, А.85 и А86
|
6
|
ТОО «International invest Company IIC»
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и ПАРКИНГОМ ул. Е 305
|
7
|
ТОО «Transcapital»
|
Строящийся многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Gold Land»
Участок №5, проспект ул. Е 344
|
8
|
ТОО «АзияЦентрСнаб»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «Жулдыз»
Район Алматы, район пересечения улиц А91 и А92
|
9
|
ТОО «Азия»
|
Строительство многоквартирного жилого дома со ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей.
Ул.Е547 и Е567
|
10
|
ТОО «NUR-Tas-2020»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом между улицами А83 и А84
|
11
|
ТОО «Актас-М»
|
Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. I очередь в квадрате ул.Валиханова-Акмола-Гастелло-Тархана
|
12
|
ТОО «Строительная фирма Astana Building»
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом «Ордабасы» . Блоки Б и В.
Ул.Ж. Нажимеденова, южнее ж.м.Промышленный
|
13
|
ЖСК «Белая гора»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом «Silk way»
Район Алматы, проспект Тауелсиздик, 34/2
|
14
|
ТОО «Градум Строй»
|
Многоквартирный жилой комплекс «Золотая миля»
Пересечение ул. Ш.Калдаякова, №44 и пр.Тауелсиздик
|
15
|
ТОО «Техмонтажстрой»
|
Строительство I очереди многофункционального жилого комплекса
Пересечение пр.Тауелсиздик и ул.Ш.Калдаякова
|
16
|
ЖСК «Байтас инвест»
|
Многоквартирный жилой комплекс
ЖМ «Комсомольский», ул.Акан Сери, участок №53
«Onehouse»
|
17
|
ТОО «Ер-Тау»
|
Многоквартирный жилойкомплекс «Шавгар»
Район Сарыарка, ул.Кенесары и Т.Шевченко
|
18
|
ТОО «БестМет»
|
Жилой комплекс «Tulpar City» ,
Район Сарыарка, жилой массив Коктал, улица Улытау, земельный участок 44
|
19
|
Группа строительных компаний МТС ТОО «KENAR Invest»
|
Многоквартирный жилой комплекс,
Район Есиль, в квадрате шоссе Коргалжын и ул. Ш.Айтматова Е367, Е431
|
20
|
Хасенова Бибисара Закириевна
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом
ЖМ «Тельмана», ул.Е 116
|
21
|
ТОО «Жер Билдинг»
|
Строящийся многоквартирный жилой комплекс и бизнес центр с паркингом «Табысты»
Район Есиль, ул. Е 430
|
22
|
ТОО «Арзан 777»
|
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями «Алтын Отау»
Район пересечения улиц А.Байтурсынова и А85, А86
|
23
|
ТОО «РДМ-СЕРВИС»
(Группа строительных компаний Стройкласс)
|
Многоквартирный жилой комплекс (проектное наименование)
«Hokkaido» (Хоккайдо)
Район Есиль, ул.Е 126 и Е 182
|
24
|
ЖСК «Елімай сити» (Группа строительных компаний Стройкласс)
|
Многоквартирный жилой комплекс « Satti Jol»
Район Есиль, Кургальжинское шоссе / ул. Е 128
|
25
|
ТОО «Mainstreet»
|
Многоквартирный жилой комплекс «Парус»
Район Алматы, улица Б. Майлина 6
|
26
|
ТОО «Береке Қурылыс 2030»
|
«Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и паркингом»
ЖМ «Пригородный», район проспекта Кабанбай батыра
|
27
|
ТОО «Astana Real Estate Compаny»
Группа строительных компаний ASTI Group
|
Многоквартирный жилой комплекс
Район Алматы, ул.А 62
|
28
|
ТОО «Астана – Таза су»
|
Многоквартирный жилой комплекс
Район Есиль, пересечение Шоссе Коргалжын и улицы Е418
|
29
|
ТОО «Проектная компания Астана Девелопмент»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом. 1-очередь, полигон 4, жилая группа 5.
Ул.Жаркент 26
|
30
|
ТОО «Garant Investment»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
Район «Есиль», район пересечения проспектов Тұран Қабанбай батыра
|
31
|
ТОО «Аруана - ХХI»
|
Многоквартирный жилой комплекс «Даулеткерей»
Район Сарыарка, жилой массив Коктал
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