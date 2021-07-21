Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане составлен список строительных организаций, не имеющих соответствующего разрешения на прием денег дольщиков на начальной стадии строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Все сделки, заключенные в нижеперечисленных многоквартирных жилых комплексах согласно действующего законодательства, то есть договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, считаются недействительными.

Акимат города Нур-Султан предупреждает жителей столицы быть предельно внимательны к своим сбережениям при покупке квартир без официальных документов.

Запрещается прием средств дольщиков без соответствующего разрешения, как это предусмотрено законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности по статье 320 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан привлекается к ответственности.

По возникшим вопросам можно обратиться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды г. Нур-Султана» по адресу: район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 8. Информацию также можно получить по телефону: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.

Ниже представлен список застройщиков, не имеющие права принимать деньги дольщиков.