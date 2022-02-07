Опубликован список продуктов с установленными стабфондом ценами в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте АО «СПК «Astana» опубликован список продуктов, на которые стабилизированы цены по льготным займам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

В списке указаны торговые наименования, предельные цены, точки реализации и период стабилизации. Список можно найти во вкладке «Стабфонд» - «Актуальные займы» или по данной ссылке. Благодаря льготным займам стабфонда в крупных сетях стабилизированы цены на большинство наименований социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Так, в сети «Магнум» стабилизированы цены на 18 наименований СЗПТ, в супермаркетах Aqmol и «Вкусмарт» - 14, в «Астықжан» - 13, в «Шапағат» и «Анвар» - 6.

Напомним, столичный стабфонд проводит мониторинги магазинов, взявших льготный заем для удерживания цен. На таких мониторингах проверяются наличие товаров на полках и реализация товара не выше установленной цены.