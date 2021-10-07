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    15:46, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Опубликован список организаций с признаками финансовой пирамиды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых Агентство выявило признаки нелегальной деятельности.

    «Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности», - отметили в агентстве.

    Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, посредством:

    мониторинга информационного пространства в интернете;

    мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;

    обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);

    в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

    Для более эффективной осведомленности, Агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

    По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.

    Со списком организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Главная Алматы Финансовая пирамида
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