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    Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»

    31 Августа 2023, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 172 казахстанца стали обладателями международной стипендии «Болашак». Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 – в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

    При этом, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.

    Напомним, в 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.

    Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.

    Со списком обладателей стипендии «Болашак» можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Болашак Миннауки и высшего образования РК
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