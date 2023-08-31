Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 172 казахстанца стали обладателями международной стипендии «Болашак». Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 – в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

При этом, преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.

Напомним, в 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.

Со списком обладателей стипендии «Болашак» можно ознакомиться здесь.