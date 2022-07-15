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Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»
15 Июля 2022 23:37

Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решением Республиканской комиссии в первом потоке этого года стипендия присуждена 199 казахстанцам. Из них 187 человек поступили в магистратуру, 12 – в докторантуру лучших вузов мира, в числе которых Гарвардский, Кембриджский, Оксфордский, Колумбийский, Стэнфордский, Пенсильванский, Корнеллский университеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось 12 июля текущего года.

«По поручению Главы государства по переориентированию программы «Болашак» основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В этом году количество грантов на технические и IT-специальности по программе увеличено до 60 %. Благодаря проведенной работе, по сравнению с прошлым годом количество заявок от инженерно-технических специалистов на участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии «Болашак» увеличилось в два раза», - отметил председатель Правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

В целом, в этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий. До конца текущего года состоятся еще два заседания Республиканской комиссии.

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» проводится с 23 мая до 14 октября текущего года. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

Список обладателей международной стипендии «Болашак» опубликован на сайте Центра международных программ.

Ранее сообщалось, что 236 ведущих университетов мира доступны по программе «Болашак».



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