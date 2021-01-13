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    Опубликован список депутатов Мажилиса от Народной партии Казахстана

    13 Января 2021, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован список депутатов Мажилиса Парламента от Народной партии Казахстана (НПК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По результатам выборов Народная партия Казахстана набрала 9,1% голосов избирателей и получила 10 депутатских мандатов.

    Список депутатов от НПК на заседании озвучил председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров.

    «После хорошо проведенной предвыборной кампании мы сегодня должны утвердить основной список. Из всех, кто претендовал на данное место, сформирован список из 10 человек. Я думаю, что этот список, который мы оглашаем, является основой для того, чтобы партия достойно была представлена в Мажилисе Парламента», - сказал А. Конуров.

    1. Айкын Конуров

    2. Жамбыл Ахметбеков

    3. Ирина Смирнова

    4. Айбек Паяев

    5. Сергей Решетников

    6. Файзулла Каменов

    7. Газиз Кулахметов

    8. Ерлан Смайлов

    9. Александр Милютин

    10. Айжан Скакова

    Напомним, 12 января Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов депутатов, избираемых по партийным спискам.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Выборы-2021
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