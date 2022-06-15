Опубликован состав Национального курултая при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состав Национального курултая при Президенте РК опубликован на сайте Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ранее сообщалось , что Президент подписал Указ о Национальном курултае.
СОСТАВ
Национального курултая при Президенте Республики Казахстан
Токаев
Касым-Жомарт Кемелевич
–
Президент Республики Казахстан, председатель
Карин
Ерлан Тынымбайулы
–
Государственный советник Республики Казахстан, заместитель председателя
Жексенбай
Бибигуль Нургалиевна
–
президент Республиканского общественного объединения «Клуб главных редакторов», заместитель председателя
Балаева
Аида Галымовна
–
заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, секретарь
члены Национального курултая:
Абенов
Мурат Абдуламитович
–
президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» (по согласованию)
Акылбай
Серик Байсеитулы
–
председатель Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» (по согласованию)
Алтеев
Бауыржан Илимшеевич
–
член общественного совета города Шымкента, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Шымкента» (по согласованию)
Амиртаев
Азаматхан Сайлауович
–
президент Республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтақ Болашақ» (по согласованию)
Арыстанбеков
Каирбек Тулендиевич
–
президент Института экономической политики (по согласованию)
Аскеров
Эмин Халилович
–
руководитель социальной мастерской «Green Tal», социальный предприниматель школы социального предпринимательства (по согласованию)
Аубакиров
Токтар Онгарбаевич
–
космонавт, Халық қаһарманы (по согласованию)
Ашимбаев
Данияр Рахманович
–
политолог (по согласованию)
Ашимжанов
Жанарбек Садыканулы
–
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Байменов
Алихан Мухамедьевич
–
председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы (по согласованию)
Байрамуков
Ислам Ильясович
–
заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (по согласованию)
Бапи
Ермурат Сейтказыулы
–
общественный деятель, журналист (по согласованию)
Басин
Вадим Борисович
–
Қазақстанның Еңбек Ері, заместитель акима Карагандинской области (по согласованию)
Баталов
Раимбек Анварович
–
председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (по согласованию)
Башимов
Марат Советович
–
директор Экспертного института Европейского права и прав человека, председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
Бектаев
Али Абдикаримович
–
председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Бектурганов
Серик Чингисович
–
член Общественного совета Костанайской области, заместитель председателя правления Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (по согласованию)
Бикебаев
Айдын Жолшиевич
–
председатель Республиканской коллегии адвокатов (по согласованию)
Бисенов
Кылышбай Алдабергенович
–
член Общественного совета Кызылординской области, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
Больгерт
Евгений Андреевич
–
председатель попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (по согласованию)
Борашов
Раббим Байбозович
–
член Общественного совета Мангистауской области, индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Газдиева
Белла Асланбековна
–
член Общественного совета Акмолинской области, директор Акмолинского филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
Гаипов
Зулфухар Султанович
–
председатель Общественного совета города Нур-Султана, директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Высший колледж транспорта и коммуникаций» акимата города Нур-Султана (по согласованию)
Губайдуллин
Бауыржан Файзоллаулы
–
член Общественного совета Западно-Казахстанской области, член Союза писателей Казахстана (по согласованию)
Дайрабаев
Жигули Молдакалыкович
–
председатель Ассоциации фермеров Казахстана (по согласованию)
Дандыгараева
Бибигуль
–
заместитель директора Государственного центрального музея Республики Казахстан (по согласованию)
Даулеталин
Сатыбалды Телагысович
–
председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан (по согласованию)
Даулетбаева
Айгерим Маратбековна
–
член Общественного совета Жамбылской области, председатель областного Общественного объединения «Жастар мүгедектер одағы» (по согласованию)
Дементьева
Наталья Григорьевна
–
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Общественного объединения «Русская община столицы» (по согласованию)
Джумадильдаев
Аскар Серкулович
–
ученый-математик, государственный деятель, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
Досжанова
Сауле Магазбеккызы
–
писатель, заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана (по согласованию)
Дулатбеков
Нурлан Орынбасарович
–
ректор Карагандинского университета имени Е.А. Букетова (по согласованию)
Елгезек
Акберен
–
первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана (по согласованию)
Ерниязова
Айсулу Алимжановна
–
председатель Общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана» (по согласованию)
Ерсайынулы
Уайс
–
общественный деятель, депутат маслихата города Актау (по согласованию)
Ертысбаев
Ермухамет Кабидинович
–
председатель Народной партии Казахстана (по согласованию)
Есим
Гарифолла Кабдыжаппарович
–
религиовед, философ, абаевед, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
Жабагин
Максат Кизатович
–
заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии (по согласованию)
Жаканов
Илья Жаканович
–
композитор, писатель, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию)
Жанбыршин
Едил Терекбайулы
–
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Жылкышиев
Байдилда
–
председатель Общественного совета Туркестанской области (по согласованию)
Закарья
Кунсулу Дальтоновна
–
генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (по согласованию)
Избасов
Максим Шафихович
–
член Общественного совета Атырауской области, ветеран нефтегазового комплекса (по согласованию)
Измухамбетов
Бактыкожа Салахатдинович
–
председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» (по согласованию)
Илеуова
Гульмира Токшалыковна
–
руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» (по согласованию)
Кайдарова
Диляра Радиковна
–
директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, президент Ассоциации онкологов Республики Казахстан (по согласованию)
Калиев
Талгат Бегимович
–
директор Института прикладных этнополитических исследований, политолог (по согласованию)
Камзабекулы
Дихан
–
доктор филологических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
Канай
Гульмира Амирхановна
–
ректор Казахского национального женского педагогического университета (по согласованию)
Каниев
Берик Сералиевич
–
председатель совета директоров Акционерного общества «Lancaster Group Kazakhstan» (по согласованию)
Кашкинбеков
Арман Каирберлиевич
–
директор Международного фонда по снежным барсам (по согласованию)
Кенжеханулы
Рауан
–
исполнительный директор Общественного фонда «Национальное бюро переводов» (по согласованию)
Кожахметова
Лаззат Таймыровна
–
член Общественного совета Карагандинской области, руководитель общественного объединения «Союз многодетных матерей «Talbesik» (по согласованию)
Кошанов
Ерлан Жаканович
–
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель и руководитель депутатской фракции партии «AMANAT» (по согласованию)
Коянбаев
Нурлан Нугманович
–
креативный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан (по согласованию)
Кривошеев
Денис
–
журналист, экономический обозреватель (по согласованию)
Кулекеев
Жаксыбек Абдрахметович
–
научный руководитель Центра исследований прикладной экономики (по согласованию)
Кульжанов
Максут Каримович
–
председатель правления Общественного объединения «Республиканская медицинская палата» (по согласованию)
Куранбек
Сарсен
–
вице-президент Ассоциации боевых искусств Казахстана (по согласованию)
Куришбаев
Акылбек Кажигулович
–
депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Курманалиев
Каримбек Арыстанбекович
–
доктор филологических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
Куттыкадам
Сейдахмет
–
общественный деятель (по согласованию)
Кыдырали
Дархан Куандыкулы
–
президент Международной Тюркской академии, председатель правления Акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (по согласованию)
Лодочников
Алексей Алексеевич
–
блогер, домбрист-песенник (по согласованию)
Майгельдинов
Казбек Омирзакович
–
председатель правления Некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (по согласованию)
Мамбетбай
Қайрат Жолдыбайұлы
–
общественный деятель, религиовед (по согласованию)
Мурадов
Ахмет Сейдарахманович
–
сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» (по согласованию)
Нургазиева
Бану Ганиевна
–
президент Гражданского альянса Казахстана (по согласованию)
Нуржан
Светкали Сабыргалиулы
–
поэт, филолог (по согласованию)
Нурмухамедов
Бурихан Жолбарисович
–
политолог (по согласованию)
Нуртаза
Самат Русланулы
–
политолог, блогер (по согласованию)
Нурумов
Шаймардан Усаинович
–
председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана (по согласованию)
Огай
Сергей Геннадьевич
–
президент Объединения юридических лиц «Ассоциация корейцев Казахстана» (по согласованию)
Омарбекова
Жанат Ануарбековна
–
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Казахстанской конфедерации инвалидов (по согласованию)
Орынбек
Айгуль Сатпайкызы
–
правозащитный деятель (по согласованию)
Палинка
Надежда Викторовна
–
корреспондент агентства «Азаттық рухы» (по согласованию)
Перуашев
Азат Турлыбекулы
–
председатель демократической партии «Ак жол», руководитель фракции Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Пириев
Аскер Аллавердиевич
–
председатель филиала республиканского общественного объединения «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» города
Нур-Султана (по согласованию)
Пулатов
Шерзод Аббозович
–
председатель Общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» города Нур-Султана (по согласованию)
Рау
Альберт Павлович
–
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Рожин
Максим Николаевич
–
журналист, блогер (по согласованию)
Рыпаков
Денис Сергеевич
–
председатель Общественного совета Восточно-Казахстанской области, секретарь маслихата Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
Сабильянов
Нуртай Салихулы
–
общественный деятель (по согласованию)
Сабитова
Айнур Алимхановна
–
руководитель Общественного объединения «Национальное волонтерское движение «Акселератор добра: Izgilik elshisi», юрист (по согласованию)
Садвакасов
Серик Тельманович
–
член Общественного совета Павлодарской области, директор Палаты предпринимателей Павлодарской области (по согласованию)
Саиров
Ерлан Бияхметович
–
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Салжанов
Исламбек Тулеубаевич
–
президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» (по согласованию)
Сапарбекулы
Абзал
–
президент Некоммерческого акционерного общества «Фонд «Отандастар» (по согласованию)
Сарыбаев
Серик Абикенулы
–
писатель, тележурналист (по согласованию)
Сарым
Айдос Амироллаевич
–
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Сатыбалды
Азамат
–
ректор Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию)
Сахариянов
Канат Акылбаевич
–
генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Media Holding «Atameken Business» (по согласованию)
Сельтеев
Оразгали Каймолдинович
–
директор Института Евразийской интеграции (по согласованию)
Суларов
Эдик Джемарович
–
исполняющий обязанности директора средней школы № 17 села Сортобе Кордайского района Жамбылской области (по согласованию)
Сулеймен
Олжас Серикбайулы
–
руководитель проекта Team Qazaqstan (по согласованию)
Сулейменова
Жулдыз Досбергеновна
–
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
Талаева
Таттыгуль Жаксыбаевна
–
председатель Общественного совета Актюбинской области, генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Телерадиокомплекс «Тандем» (по согласованию)
Танысбай
Ляззат Муратовна
–
председатель правления Акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (по согласованию)
Тау
Сырымбек
–
предприниматель, директор Товарищества с ограниченной ответственностью «DACO-MOTORS» (по согласованию)
Тимощенко-Боровикова
Анастасия Юрьевна
–
председатель молодежного крыла республиканского Объединения юридических лиц «Рада украинцев Казахстана» (по согласованию)
Толамисов
Амангельды Габдылкаримович
–
член Общественного совета Алматинской области, председатель общественного фонда «Харекет» по Талдыкорганскому региону, председатель попечительского совета детского дома «Айналайын» (по согласованию)
Толыкбай
Максат Оралбекович
–
главный продюсер национального телеканала QAZAQSTAN, ведущий аналитической программы ASHYQ ALAŃ (по согласованию)
Турлыханов
Даулет Болатович
–
президент Республиканского общественного объединения «Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы» (по согласованию)
Турсынгожаев
Кайсар Болатбаевич
–
эксперт по вопросам образования (по согласованию)
Уали
Берик Уалиевич
–
председатель правления Акционерного общества «Агентство Хабар» (по согласованию)
Умарова
Айман Муратовна
–
адвокат, соучредитель Общественного фонда «Правозащитники» (по согласованию)
Усанова
Руфина Касымовна
–
председатель Общественного объединения «Алматинский областной татарский культурный центр «Туган тель», член Общественного совета Алматинской области (по согласованию)
Фазылжанова
Анар Муратовна
–
директор Института языкознания имени А. Байтурсынова (по согласованию)
Худяков
Сергей Герольдович
–
член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» (по согласованию)
Чеботарев
Андрей Евгеньевич
–
директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (по согласованию)
–
Шашкова
Любовь Константиновна
–
поэт, переводчик, литературный критик (по согласованию)
Шаханов
Мухтар
–
народный писатель Казахстана, поэт (по согласованию)
Шибутов
Марат Максумович
–
член Общественного совета города Алматы, общественный деятель, политолог (по согласованию)