Опубликован состав Национального курултая при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состав Национального курултая при Президенте РК опубликован на сайте Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось , что Президент подписал Указ о Национальном курултае.

СОСТАВ

Национального курултая при Президенте Республики Казахстан

Токаев

Касым-Жомарт Кемелевич

–

Президент Республики Казахстан, председатель

Карин

Ерлан Тынымбайулы

–

Государственный советник Республики Казахстан, заместитель председателя

Жексенбай

Бибигуль Нургалиевна

–

президент Республиканского общественного объединения «Клуб главных редакторов», заместитель председателя

Балаева

Аида Галымовна

–

заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, секретарь

члены Национального курултая:

Абенов

Мурат Абдуламитович

–

президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» (по согласованию)

Акылбай

Серик Байсеитулы

–

председатель Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» (по согласованию)

Алтеев

Бауыржан Илимшеевич

–

член общественного совета города Шымкента, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Шымкента» (по согласованию)

Амиртаев

Азаматхан Сайлауович

–

президент Республиканского общественного объединения «Экологический альянс «Байтақ Болашақ» (по согласованию)

Арыстанбеков

Каирбек Тулендиевич

–

президент Института экономической политики (по согласованию)

Аскеров

Эмин Халилович

–

руководитель социальной мастерской «Green Tal», социальный предприниматель школы социального предпринимательства (по согласованию)

Аубакиров

Токтар Онгарбаевич

–

космонавт, Халық қаһарманы (по согласованию)

Ашимбаев

Данияр Рахманович

–

политолог (по согласованию)

Ашимжанов

Жанарбек Садыканулы

–

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Байменов

Алихан Мухамедьевич

–

председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы (по согласованию)

Байрамуков

Ислам Ильясович

–

заслуженный мастер спорта по вольной борьбе (по согласованию)

Бапи

Ермурат Сейтказыулы

–

общественный деятель, журналист (по согласованию)

Басин

Вадим Борисович

–

Қазақстанның Еңбек Ері, заместитель акима Карагандинской области (по согласованию)

Баталов

Раимбек Анварович

–

председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (по согласованию)

Башимов

Марат Советович

–

директор Экспертного института Европейского права и прав человека, председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Бектаев

Али Абдикаримович

–

председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Бектурганов

Серик Чингисович

–

член Общественного совета Костанайской области, заместитель председателя правления Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (по согласованию)

Бикебаев

Айдын Жолшиевич

–

председатель Республиканской коллегии адвокатов (по согласованию)

Бисенов

Кылышбай Алдабергенович

–

член Общественного совета Кызылординской области, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)

Больгерт

Евгений Андреевич

–

председатель попечительского совета Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (по согласованию)

Борашов

Раббим Байбозович

–

член Общественного совета Мангистауской области, индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Газдиева

Белла Асланбековна

–

член Общественного совета Акмолинской области, директор Акмолинского филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Гаипов

Зулфухар Султанович

–

председатель Общественного совета города Нур-Султана, директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Высший колледж транспорта и коммуникаций» акимата города Нур-Султана (по согласованию)

Губайдуллин

Бауыржан Файзоллаулы

–

член Общественного совета Западно-Казахстанской области, член Союза писателей Казахстана (по согласованию)

Дайрабаев

Жигули Молдакалыкович

–

председатель Ассоциации фермеров Казахстана (по согласованию)

Дандыгараева

Бибигуль

–

заместитель директора Государственного центрального музея Республики Казахстан (по согласованию)

Даулеталин

Сатыбалды Телагысович

–

председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан (по согласованию)

Даулетбаева

Айгерим Маратбековна

–

член Общественного совета Жамбылской области, председатель областного Общественного объединения «Жастар мүгедектер одағы» (по согласованию)

Дементьева

Наталья Григорьевна

–

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Общественного объединения «Русская община столицы» (по согласованию)

Джумадильдаев

Аскар Серкулович

–

ученый-математик, государственный деятель, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)

Досжанова

Сауле Магазбеккызы

–

писатель, заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей Казахстана (по согласованию)

Дулатбеков

Нурлан Орынбасарович

–

ректор Карагандинского университета имени Е.А. Букетова (по согласованию)

Елгезек

Акберен

–

первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана (по согласованию)

Ерниязова

Айсулу Алимжановна

–

председатель Общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана» (по согласованию)

Ерсайынулы

Уайс

–

общественный деятель, депутат маслихата города Актау (по согласованию)

Ертысбаев

Ермухамет Кабидинович

–

председатель Народной партии Казахстана (по согласованию)

Есим

Гарифолла Кабдыжаппарович

–

религиовед, философ, абаевед, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)

Жабагин

Максат Кизатович

–

заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии (по согласованию)

Жаканов

Илья Жаканович

–

композитор, писатель, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию)

Жанбыршин

Едил Терекбайулы

–

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Жылкышиев

Байдилда

–

председатель Общественного совета Туркестанской области (по согласованию)

Закарья

Кунсулу Дальтоновна

–

генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (по согласованию)

Избасов

Максим Шафихович

–

член Общественного совета Атырауской области, ветеран нефтегазового комплекса (по согласованию)

Измухамбетов

Бактыкожа Салахатдинович

–

председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» (по согласованию)

Илеуова

Гульмира Токшалыковна

–

руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» (по согласованию)

Кайдарова

Диляра Радиковна

–

директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, президент Ассоциации онкологов Республики Казахстан (по согласованию)

Калиев

Талгат Бегимович

–

директор Института прикладных этнополитических исследований, политолог (по согласованию)

Камзабекулы

Дихан

–

доктор филологических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)

Канай

Гульмира Амирхановна

–

ректор Казахского национального женского педагогического университета (по согласованию)

Каниев

Берик Сералиевич

–

председатель совета директоров Акционерного общества «Lancaster Group Kazakhstan» (по согласованию)

Кашкинбеков

Арман Каирберлиевич

–

директор Международного фонда по снежным барсам (по согласованию)

Кенжеханулы

Рауан

–

исполнительный директор Общественного фонда «Национальное бюро переводов» (по согласованию)

Кожахметова

Лаззат Таймыровна

–

член Общественного совета Карагандинской области, руководитель общественного объединения «Союз многодетных матерей «Talbesik» (по согласованию)

Кошанов

Ерлан Жаканович

–

Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель и руководитель депутатской фракции партии «AMANAT» (по согласованию)

Коянбаев

Нурлан Нугманович

–

креативный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан (по согласованию)

Кривошеев

Денис

–

журналист, экономический обозреватель (по согласованию)

Кулекеев

Жаксыбек Абдрахметович

–

научный руководитель Центра исследований прикладной экономики (по согласованию)

Кульжанов

Максут Каримович

–

председатель правления Общественного объединения «Республиканская медицинская палата» (по согласованию)

Куранбек

Сарсен

–

вице-президент Ассоциации боевых искусств Казахстана (по согласованию)

Куришбаев

Акылбек Кажигулович

–

депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Курманалиев

Каримбек Арыстанбекович

–

доктор филологических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)

Куттыкадам

Сейдахмет

–

общественный деятель (по согласованию)

Кыдырали

Дархан Куандыкулы

–

президент Международной Тюркской академии, председатель правления Акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (по согласованию)

Лодочников

Алексей Алексеевич

–

блогер, домбрист-песенник (по согласованию)

Майгельдинов

Казбек Омирзакович

–

председатель правления Некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (по согласованию)

Мамбетбай

Қайрат Жолдыбайұлы

–

общественный деятель, религиовед (по согласованию)

Мурадов

Ахмет Сейдарахманович

–

сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» (по согласованию)

Нургазиева

Бану Ганиевна

–

президент Гражданского альянса Казахстана (по согласованию)

Нуржан

Светкали Сабыргалиулы

–

поэт, филолог (по согласованию)

Нурмухамедов

Бурихан Жолбарисович

–

политолог (по согласованию)

Нуртаза

Самат Русланулы

–

политолог, блогер (по согласованию)

Нурумов

Шаймардан Усаинович

–

председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана (по согласованию)

Огай

Сергей Геннадьевич

–

президент Объединения юридических лиц «Ассоциация корейцев Казахстана» (по согласованию)

Омарбекова

Жанат Ануарбековна

–

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Казахстанской конфедерации инвалидов (по согласованию)

Орынбек

Айгуль Сатпайкызы

–

правозащитный деятель (по согласованию)

Палинка

Надежда Викторовна

–

корреспондент агентства «Азаттық рухы» (по согласованию)

Перуашев

Азат Турлыбекулы

–

председатель демократической партии «Ак жол», руководитель фракции Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Пириев

Аскер Аллавердиевич

–

председатель филиала республиканского общественного объединения «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» города

Нур-Султана (по согласованию)

Пулатов

Шерзод Аббозович

–

председатель Общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» города Нур-Султана (по согласованию)

Рау

Альберт Павлович

–

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Рожин

Максим Николаевич

–

журналист, блогер (по согласованию)

Рыпаков

Денис Сергеевич

–

председатель Общественного совета Восточно-Казахстанской области, секретарь маслихата Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

Сабильянов

Нуртай Салихулы

–

общественный деятель (по согласованию)

Сабитова

Айнур Алимхановна

–

руководитель Общественного объединения «Национальное волонтерское движение «Акселератор добра: Izgilik elshisi», юрист (по согласованию)

Садвакасов

Серик Тельманович

–

член Общественного совета Павлодарской области, директор Палаты предпринимателей Павлодарской области (по согласованию)

Саиров

Ерлан Бияхметович

–

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Салжанов

Исламбек Тулеубаевич

–

президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» (по согласованию)

Сапарбекулы

Абзал

–

президент Некоммерческого акционерного общества «Фонд «Отандастар» (по согласованию)

Сарыбаев

Серик Абикенулы

–

писатель, тележурналист (по согласованию)

Сарым

Айдос Амироллаевич

–

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Сатыбалды

Азамат

–

ректор Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова, заслуженный деятель Казахстана (по согласованию)

Сахариянов

Канат Акылбаевич

–

генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Media Holding «Atameken Business» (по согласованию)

Сельтеев

Оразгали Каймолдинович

–

директор Института Евразийской интеграции (по согласованию)

Суларов

Эдик Джемарович

–

исполняющий обязанности директора средней школы № 17 села Сортобе Кордайского района Жамбылской области (по согласованию)

Сулеймен

Олжас Серикбайулы

–

руководитель проекта Team Qazaqstan (по согласованию)

Сулейменова

Жулдыз Досбергеновна

–

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Талаева

Таттыгуль Жаксыбаевна

–

председатель Общественного совета Актюбинской области, генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Телерадиокомплекс «Тандем» (по согласованию)

Танысбай

Ляззат Муратовна

–

председатель правления Акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (по согласованию)

Тау

Сырымбек

–

предприниматель, директор Товарищества с ограниченной ответственностью «DACO-MOTORS» (по согласованию)

Тимощенко-Боровикова

Анастасия Юрьевна

–

председатель молодежного крыла республиканского Объединения юридических лиц «Рада украинцев Казахстана» (по согласованию)

Толамисов

Амангельды Габдылкаримович

–

член Общественного совета Алматинской области, председатель общественного фонда «Харекет» по Талдыкорганскому региону, председатель попечительского совета детского дома «Айналайын» (по согласованию)

Толыкбай

Максат Оралбекович

–

главный продюсер национального телеканала QAZAQSTAN, ведущий аналитической программы ASHYQ ALAŃ (по согласованию)

Турлыханов

Даулет Болатович

–

президент Республиканского общественного объединения «Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы» (по согласованию)

Турсынгожаев

Кайсар Болатбаевич

–

эксперт по вопросам образования (по согласованию)

Уали

Берик Уалиевич

–

председатель правления Акционерного общества «Агентство Хабар» (по согласованию)

Умарова

Айман Муратовна

–

адвокат, соучредитель Общественного фонда «Правозащитники» (по согласованию)

Усанова

Руфина Касымовна

–

председатель Общественного объединения «Алматинский областной татарский культурный центр «Туган тель», член Общественного совета Алматинской области (по согласованию)

Фазылжанова

Анар Муратовна

–

директор Института языкознания имени А. Байтурсынова (по согласованию)

Худяков

Сергей Герольдович

–

член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» (по согласованию)

Чеботарев

Андрей Евгеньевич

–

директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (по согласованию)

–

Шашкова

Любовь Константиновна

–

поэт, переводчик, литературный критик (по согласованию)

Шаханов

Мухтар

–

народный писатель Казахстана, поэт (по согласованию)

Шибутов

Марат Максумович

–

член Общественного совета города Алматы, общественный деятель, политолог (по согласованию)



