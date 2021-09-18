Опубликован полный видеообзор двухдневного визита Президента Казахстана в Таджикистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован полный видеообзор двухдневной рабочей поездки Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ТРК Президента.

опу

Напомним, в Душанбе состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференцсвязи), Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.