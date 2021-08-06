Опубликован полный текст выступления Президента РК на Консультативной встрече глав государств ЦА

ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Главы государства опубликовала полный текст выступления Президента Казахстана на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ».

Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники встречи!

Прежде всего, хотел бы выразить глубокую признательность Президенту Туркменистана уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за теплый прием, гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

Сегодняшняя встреча особенно символична, поскольку проходит в год 30-летия Независимости стран Центральной Азии.

За это время мы достигли большого прогресса в деле государственного строительства, добились значительных успехов в социально-экономическом развитии, возродили наше духовно-культурное наследие.

С первых дней Независимости мы идем рука об руку, искренне радуясь достижениям и поддерживая друг друга в сложные моменты.

И это естественно. Нас объединяют многовековая история, ментальная близость, общие обычаи и традиции.

Мощный импульс региональной кооперации придает формат Консультативных встреч лидеров стран региона.

По итогам прошедших в Нур-Султане и Ташкенте саммитов процессы нашего сближения приобрели устойчивый, последовательный и, что важно, необратимый характер.

Ключевую роль в региональном сотрудничестве, несомненно, играет интенсивный доверительный диалог на высшем уровне.

Отдельно следует отметить укрепление экономических связей. Растет количество совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики.

Снимаются торговые барьеры. На границах открываются новые пункты пропуска, запускаются новые авиарейсы и железнодорожные маршруты.

Как итог, с 2018 года внутрирегиональная торговля выросла на 12 %.

При этом товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии за последние пять лет увеличился в полтора раза, составив 4,6 миллиарда долларов.

Как показывает практика, системный диалог и скоординированные действия – это наиболее эффективный и, по сути, безальтернативный механизм решения общих проблем.

Сегодня мир переживает непростой период.

Обостряются противоречия между глобальными игроками, сохраняется турбулентность в мировой экономике, множатся риски эскалации региональных конфликтов, нарастает ком гуманитарных и экологических вызовов.

Особое беспокойство вызывает текущая обстановка в Афганистане. Поэтому мы желаем народу этой страны мира и стабильности.

Ситуацию еще более усугубляет пандемия коронавируса. Несмотря на беспрецедентные усилия мирового сообщества, прогнозы Всемирной организации здравоохранения, к сожалению, неутешительны – нас ожидает затяжной кризис.

Это требует от государств Центральной Азии совместных шагов для обеспечения устойчивого развития региона на новом этапе.

По данным международных институтов (ЮНКТАД, Всемирный банк), сегодня внутрирегиональный товарооборот в Центральной Азии составляет 6,5 миллиарда долларов, или всего 0,04 % от всей мировой торговли.

Помимо этого, доля взаимной торговли стран региона занимает только 9 % от общего товарооборота наших государств.

Учитывая возможности наших экономик, а также емкость рынка, а это 75 млн человек, данный показатель не соответствует имеющемуся у нас потенциалу. Поэтому поддерживаю предложение Президента Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова о создании Делового совета с целью придания импульса региональной торговле.

Исходя из общих интересов, полагаю, что на данном этапе важно сосредоточиться на решении следующих задач.

Следует активизировать работу по увеличению торговли между нашими странами, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры поставляемых товаров.

Казахстан может нарастить экспортные поставки в центральноазиатские страны до 1 миллиарда долларов.

Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона.

Мы предлагаем объединить усилия для создания единой товаропроводящей сети, интегрированной в транспортные коридоры Центральной Азии.

Эта новая инфраструктура, состоящая из оптово-распределительных и агрологистических центров, позволит осуществить скоординированные поставки наших товаров на рынки Евразийского экономического союза, СНГ и третьих стран.

Она также позволит насытить собственные рынки сельхозпродукцией в период межсезонья.

Казахстан и Узбекистан успешно проводят эту работу. На общей границе создается Международный центр торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия».

Мы также прорабатываем перспективы запуска аналогичной площадки для трансграничной торговли с Кыргызстаном.

Следует объединить наши усилия по привлечению инвестиций в стратегически важные отрасли региональной экономики.

Особое внимание можно уделить «якорным» инвестиционным проектам в гидроэнергетике, промышленности, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, сфере транспорта и коммуникаций.

Большие возможности для структуризации инвестиций открывает Международный финансовый центр «Астана».

МФЦА соединяет лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты.

Благоприятные налоговый, визовый и трудовой режимы позволили МФЦА привлечь более 800 компаний-участников из 53 стран мира.

Предлагаю активно использовать потенциал Международного финансового центра «Астана» в качестве регионального инвестиционного хаба.

Перевод национальных экономик на инновационно-цифровую платформу является, по сути, безальтернативным путем развития.

Казахстан активно реализует проекты по цифровизации промышленности, энергетики, транспорта, социальной сферы, а также развитию «умных» городов.

Передовые технологии и цифровые решения сегодня широко используются в финансовом секторе нашей страны.

К примеру, уникальный опыт имеет казахстанская финтех-компания «Kaspi.kz».

Осуществив IPO на Лондонской фондовой бирже, она стала самой дорогой публичной компанией не только Казахстана, но и всего региона. Суммарная рыночная стоимость акций составляет около 22 млрд долларов.

Мы также имеем серьезные наработки в сфере оказания государственных услуг – система E-gov, электронный документооборот и т.д. 90 % госуслуг реализуется в цифровом формате.

Наша IT-индустрия нацелена на активный обмен опытом и представление партнерам готовых решений.

Поэтому я предлагаю приступить к реализации совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, интернет-торговля, для повышения конкурентоспособности наших стран и региона в целом.

Наши государства выступают в роли связующего моста между Азией и Европой, через нас проходят кратчайшие сухопутные пути, соединяющие Восток с Западом, Север с Югом.

Казахстан последовательно развивает транзитные возможности Транскаспийского международного транспортного коридора.

Мы также укрепляем потенциал казахстанского участка трансконтинентального маршрута «Китай – Европа – Китай».

В частности, до 2025 года будут построены вторые пути и полностью электрифицирован железнодорожный участок «Достык – Мойынты». В результате пропускная способность данного направления возрастет в пять раз. Сумма вложений в проект составит 2,2 миллиарда долларов.

Большие возможности предоставляет и действующая железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран». Для наших государств это кратчайший маршрут в страны Персидского залива.

Ежегодно растущие объемы грузоперевозок в регионе диктуют необходимость развития Южного коридора Трансазиатской железнодорожной магистрали.

К примеру, запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал» сократит сроки транспортировки грузов в 1,5 раза.

Перспективным также считаем проект строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», открывающий доступ на рынки Южной Азии.

Огромный потенциал имеют портовые мощности Казахстана и Туркменистана.

В целом, за последние три года контейнеропоток по транскаспийским маршрутам вырос более чем в 13 раз.

На базе порта Актау Казахстан планирует создать «контейнерный хаб» с привлечением туда ведущих мировых операторов (Cosco, Maersk, CMA CGM и другие компании).

Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества по развитию транспортных коммуникаций внутри региона.

В стадии проработки находятся новые проекты с Узбекистаном. Прежде всего, речь идет о высокоскоростной железной дороге «Туркестан – Шымкент – Ташкент». Стоимость проекта около 700 миллионов долларов.

Ранее мы завершили прокладку автодороги «Бейнеу – Акжигит», которая открыла узбекским партнерам короткий путь к портам Курык и Актау.

Значительный потенциал имеет автомагистраль «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». Она позволит увеличить пассажиро- и грузопоток с Туркменистаном.

В целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост ВВП всех стран на 15 %.

Это колоссальный резерв, поэтому нам необходимо общими усилиями повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита.

С учетом устойчивого демографического роста и потребности в новых мощностях снижение энергоемкости экономики является насущным вопросом для всех стран региона.

Эффективное решение данной задачи повысит конкурентоспособность товаров и целых отраслей.

Всем странам региона предстоит адаптироваться к новым, более жестким международным стандартам.

Для этого требуется проведение глубоких системных преобразований в экономике, развитие новых видов энергии.

Казахстан взял курс на декарбонизацию экономики.

Разрабатывается Концепция по низкоуглеродному развитию до 2050 года.

Ее реализация позволит Казахстану к 2060 году достичь углеродной нейтральности, и в течение десяти лет сократить выбросы парниковых газов на 15 %.

Параллельно мы активно работаем над развитием возобновляемых и альтернативных источников энергии.

Казахстан добился увеличения доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе до 3 %. К 2030 году мы ставим цель довести этот показатель до 15 %.

Для устойчивого развития сферы энергетики нужны системное внедрение инноваций и подготовка кадров, способных работать с новейшими технологиями.

В этих целях мы создаем Центр компетенций по новой энергетике, где будет нарабатываться опыт использования высокотехнологических инноваций в данной сфере.

Для Центральной Азии одними из узловых вопросов являются обеспеченность водными ресурсами, сохранение био- и экосистем региона.

Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодья и засушливой погоды. Это особенно ощущается в бассейне Сырдарьи.

Только за последние два года в вегетационный период объемы поступления воды в Шардаринское водохранилище сократились на 40 %, а в Малое Аральское море – более чем на 60 %.

Для совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений важно выработать консолидированную водную политику.

Наше взаимодействие должно осуществляться на основе таких принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон, полноценное выполнение взаимных обязательств.

Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим, и ни в коем случае не разъединяющим началом.

Важнейший аспект новой водной политики стран региона – меры по цифровизации систем распределения, учета и мониторинга водных ресурсов.

Казахстан в течение ближайших пяти лет планирует оцифровать 119 каналов протяженностью около 3 тысяч километров. Реализация этих проектов позволит сэкономить до двух миллиардов кубометров воды.

Водосбережение будет способствовать более открытому и доверительному диалогу между нашими странами, поможет соблюсти интересы всех государств в вопросах ирригации, гидроэнергетики и сохранения экологии.

На наш взгляд, следовало бы также возобновить сотрудничество в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья от 1998 года.

В этих целях предлагаем создать специальную Рабочую группу на уровне вице-министров, которая с учетом потребностей всех отраслей экономики могла бы выработать взаимоприемлемые решения.

Можно также вернуться и к вопросу создания Межгосударственного водно-энергетического консорциума Центральной Азии.

Консорциум позволит гармонизировать интересы всех стран региона в сферах гидроэнергетики, ирригации и экологии.

Важно активизировать работу Региональной рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала, в рамках которой запланировано обсуждение данного вопроса.

В условиях испытаний, вызванных пандемией коронавируса, наши народы проявили единство и взаимовыручку.

Казахстан в духе дружбы и солидарности оказывал и будет оказывать всякое возможное содействие братским государствам. Готовы делиться накопленным опытом и научно-исследовательскими наработками.

Поддерживаю предложение Президента Туркменистана о создании Центра вирусологии и эпидемиологии. Действительно, нужно укреплять научное сотрудничество в этой важной сфере.

Казахстан вошел в число первых десяти стран, разработавших эффективную и, что важно, безопасную вакцину.

На днях казахская вакцина была направлена в Кыргызстан. Налажено также производство российской вакцины «Спутник-V».

На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я высказал предложение создать Международное агентство по биологической безопасности. В перспективе эта структура могла бы содействовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях.

Предлагаю совместно продвигать эту важную для всех нас инициативу, которая уже привлекла к себе положительное внимание глобальных держав.

Сегодня решается дальнейшая судьба нашего общего дома –Центральной Азии.

Насущными остаются такие вызовы, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность.

Все эти факторы прямо или косвенно представляет серьезный вызов устойчивому развитию наших стран.

Поэтому крайне важно укреплять наше единство, не допускать ненужной конкуренции друг с другом.

В этом плане особую важность приобретает скорейшее подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Приветствую готовность сторон подписать этот исторический договор в ближайшее время. Мне доложили, что на рабочем уровне такая готовность была уже проявлена.

По наиболее актуальным международным темам мы могли бы выступать с максимально общих позиций, демонстрируя мировому сообществу согласованность наших подходов.

Конкуренция на международных площадках идет во вред нашим национальным интересам.

Решающую роль в дальнейшем сближении наших братских народов играет культурно-гуманитарное взаимодействие.

Поэтому важно сохранять и укреплять родственные узы, а также постоянно наполнять культурно-гуманитарную повестку новым содержанием. Важно объединить усилия для исследования и популяризации нашего богатейшего культурно-исторического наследия.

Казахстан приветствует туркменскую инициативу учреждения Форума Культурного диалога Центральной Азии. Считаем полезным и проведение Фестивалей культуры народов стран региона.

Мы также выступаем за расширение взаимодействия в области образования, которая является ключевым фактором прогресса.

На недавней Конференции министров образования стран региона в Туркестане Казахстан предложил учредить Центральноазиатское пространство высшего образования.

Надеемся на конструктивное обсуждение данного формата сотрудничества.

Отдельного внимания требует развитие контактов между молодежью наших стран. Именно она будет играть важную роль в сохранении наших глубоких исторических связей.

Считаем важным расширять обмен студентами и всемерно поддерживать их стремление к передовым знаниям. Мы готовы увеличить квоты для обучения граждан Центральной Азии в передовых высших учебных заведениях Казахстана.

Уважаемые коллеги!

Высказанные мною предложения продиктованы искренним стремлением к углублению нашего многогранного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах всех государств и народов региона.

Наша главная цель – превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион.

Уверен, в духе дружбы, добрососедства, взаимного доверия мы сможем с честью преодолеть все сложности и достичь этой благородной цели.

В заключение хотел бы еще раз выразить глубокую признательность Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, за исключительное гостеприимство и прекрасные условия для проведения сегодняшней встречи.

Благодарю за внимание.



