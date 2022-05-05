Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Опубликован полный текст видеообращения Главы государства

    5 Мая 2022, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте Президента РК опубликован полный текст видеообращения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Уважаемые соотечественники!

    Как известно, в недавнем Послании народу я выдвинул масштабную программу политической модернизации.

    Она всесторонне обсуждалась в обществе, средствах массовой информации. Свои оценки высказали эксперты и гражданские активисты. Все предложения получили широкую поддержку.

    Обозначенные в Послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов.

    Для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию. Иными словами, была необходима конституционная реформа.

    Поэтому для подготовки проекта изменений в Основной закон по моему поручению была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли видные ученые-правоведы, опытные эксперты, представители уполномоченных органов.

    После детального рассмотрения всех новелл проект поправок был направлен в Конституционный совет. И данный орган дал свое заключение о его соответствии положениям Конституции.

    Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы.

    Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение.

    Поэтому я предложил вынести этот вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления.

    Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере.

    После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в Парламенте.

    В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения.

    Поэтому сегодня мною подписан Указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.

    Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам.

    Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана.

    Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели.

    Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.

    Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.

    Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.

    В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах.

    В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус Президента от всех политических партий и движений.

    Появится запрет для ближайших родственников Президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

    Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу.

    Создание Конституционного суда, закрепление статуса Уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни – все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан.

    Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны.

    Уважаемые соотечественники!

    Вместе мы построим Новый Казахстан, Справедливый Казахстан!

    В нашем государстве будут защищаться права каждого гражданина.

    Все будут иметь равные возможности.

    Каждый в зависимости от своих способностей и умений сможет добиться успеха и найти свое место в обществе.

    Произойдет обновление общественных и индивидуальных ценностей.

    Мы усовершенствуем государственную систему, обеспечим конструктивный диалог между обществом и властью.

    Таким образом, мы построим Вторую Республику.

    Для успешной реализации этих задач и необходима конституционная реформа.

    Особенность нынешней реформы заключается не в усилении полномочий Президента, а в совершенствовании, модернизации и укреплении государства.

    Призываю всех принять активное участие в референдуме во имя будущего нашей страны, во имя будущих поколений!

    Уверен, вы поддержите все инициативы, исходящие из наших национальных интересов.

    Светлое будущее нашей страны – в наших руках!

    В единстве – наша сила!

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Конституция Реформы Токаева Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски