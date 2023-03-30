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    Опубликован полный список депутатов маслихата Алматы

    30 Марта 2023, 17:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В маслихате Алматы представили полный список избранных депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в маслихат города прошли 42 депутата:

    1) Аканова Асия

    2) Абсенбетов Бейбит

    3) Башинская Анна

    4) Бегалин Кайрат

    5) Бекенова Гульжан

    6) Власов Владимир

    7) Жантелиев Дастан

    8) Джузеева Карашаш

    9) Елеусизов Тимур

    10) Ерлан Диана

    11) Есматов Серик

    12) Жайнарбай Жалынбек

    13) Жумабаев Бахытбек

    14) Зулеев Мухтар

    15) Идрисов Руслан

    16) Канкуров Станислав

    17) Кобеева Алтынай

    18) Козлов Сергей

    19) Мундаханова Назерке

    20) Набиев Амиржан

    21) Надиров Жандос

    22) Нуралдинов Олжас

    23) Отыншиев Мейиржан

    24) Проценко Игорь

    25) Ракишев Еркинбек

    26) Рамазан Бекбол

    27) Рамазанов Дулат

    28) Сауранбаев Ералы

    29) Серикова Салтанат

    30) Азамат Сыргабаев

    31) Талгатов Зия

    32) Тастекеев Дулат

    33) Те Елена

    34) Турсунов Аким

    35) Омирбаева Зауреш

    36) Отемисов Мурат

    37) Хамраев Садир

    38) Шин Андрей

    39) Шоканов Нурсултан

    40) Тау Нурымбек

    41) Кодасбаев Алмат

    42) Ибрагимұлы Болат

    Ранее председатель территориальной избирательной комиссии по Алматы Айгуль Калыкова в ходе первой сессии произвела процедуру вручения удостоверений и значков депутатам маслихата города VIII созыва.

    Также большинством голосов депутатов Мейиржан Отыншиев избран председателем маслихата Алматы. Кроме того, определились руководители постоянных комиссий.

    Ранее сообщалось, кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Выборы в маслихаты-2023
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