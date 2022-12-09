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    Опубликован календарь каникул для казахстанских школьников

    9 Декабря 2022, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем учебном году для казахстанских школьников предусмотрены 173 дня учебы и 192 дня отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно опубликованному Министерством просвещения календарю школьных каникул, зимой дети будут отдыхать 9 дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.

    На весенних каникулах они отдохнут 9 дней с 18 по 26 марта, а летние каникулы продлятся 92 дня – с 1 июня по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 7 дней каникул – с 6 по 12 февраля.

    Ранее в ведомстве приняли решение о сокращении летних каникул и продлении учебного года до 31 мая. В августе текущего года Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на встрече с сотнями активных родителей со всех регионов страны объяснил принятие такого решения.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Минпросвещения РК
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