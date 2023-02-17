Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект приказа министра просвещения об утверждении сроков завершения учебного года в школах Казахстана опубликован на сайте Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, во всех школах, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, учебные занятия завершаются 31 мая 2023 года.

Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут со 2 июня по 13 июня 2023 года. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов запланированы на 5 – 19 июня 2023 года.

Проект приказа также предусматривает сроки проведения итоговой аттестации.

Для обучающихся 9 (10) классов

Письменный экзамен по языку обучения (казахскому/русскому/уйгурскому/ узбекскому/ таджикскому) пройдет в форме эссе 2 июня 2023 году. В этот же день письменные работы (статья, рассказ, эссе) будут сдавать школы с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла.

Контрольная работа по математике (алгебре) пройдет 6 июня 2023 года.

Письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/ уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня 2023 года.

Письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 13 июня 2023 года.

Для обучающихся 11 (12) классов

Письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/ таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) пройдет 5 июня 2023 года.

Письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня 2023 года.

Устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня 2023 года.

Письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения запланирован на 15 июня 2023 года.

Письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 19 июня 2023 года.

Проект приказа будет на публичном обсуждении 2 марта текущего года.

