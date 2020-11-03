Опубликован график конференций региональных филиалов партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

10 ноября состоится конференция в городе Шымкент, 11 ноября – в городе Алматы, 12 ноября – в городе Нур-Султан. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях - 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.

Как сообщили в пресс-службе партии, с учетом пандемии партийные конференции будут организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При этом на официальных аккаунтах партии будет обеспечена онлайн-трансляция всех региональных конференций.

Решения на конференциях будут приниматься большинством голосов присутствующих делегатов. Голосование будет проводиться путем поднятия руки или мандата делегата, за исключением голосования по итогам дебатов, которое проводится в информационной системе «Праймериз».

В ходе конференций между участниками будут организованы дебаты. В первом раунде кандидаты должны презентовать свое видение решения проблем района или города. Во втором – дискуссионная сессия в формате «вопрос-ответ».

Согласно утверждённой Центральным аппаратом партии инструкции, регламентирующей каждый этап конференций филиалов, претенденты в Мажилис, за исключением городов республиканского значения, будут дебатировать дважды – на районной, городской и областной конференциях.

Действующие депутаты нижней палаты Парламента могут принять участие сразу в дебатах областных конференций, а также городов республиканского значения.

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам дебатов, выдвигается на областную конференцию в качестве участника дебатов в партийный список Мажилиса. Каждый район, город выдвигает одного участника на дебаты в партийный список Мажилиса. Областной центр выдвигает количество участников дебатов, равное квоте представленности региона в партийном списке Мажилиса.

Если партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, то итоговый список в Мажилис – на съезде «Nur Otan».

Дебаты среди кандидатов на региональных конференциях проводятся в рамках второго уровня праймериз.

В первом этапе внутрипартийного отбора приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании приняли участие более 662 тысяч партийцев.

Внутрипартийные праймериз – один из завершающих этапов инициированной Елбасы, Лидером партии «Nur Otan» Нурсултаном Назарбаевым «перезагрузки» партии.

Более подробная информация на сайте primaries.kz.



