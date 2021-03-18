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    Опубликован дополненный список солдат-казахстанцев, похороненных в Норвегии

    18 Марта 2021, 11:43

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Осло опубликовало обновленный список казахстанских солдат (по состоянию на март 2021 г.), погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    За последние месяцы выявлены имена и места захоронения 12 солдат-казахстанцев, а общее число составляет 56 человек с подтвержденными данными.

    Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения солдат, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках. Список составлен путем сопоставления сведений, полученных из нескольких источников данных, таких как «Фальстад Центр» (Норвегия), Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана «Мемориал», а также Обобщенный банк данных «Мемориал» (Россия).

    Сведения «Фальстад Центра» ценны тем, что в них указаны точные сведения о месте захоронения солдата. Российский «Мемориал» содержит картотеку военнопленных, а данные казахстанского «Мемориала» – подробные сведения о месте рождения и призыве солдата в Казахстане. Сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий.

    Посольство продолжает взаимодействие с норвежским «Фальстад Центром» в целях составления как можно полного списка солдат-казахстанцев, покоящихся в Норвегии. К настоящему времени известно об около 15 500 советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена 7 804 из них. Происхождение большинства солдат чрезвычайно сложно выяснить, поскольку отсутствуют документы или иные сведения, кроме имени.

    Посольство также изучает сведения из других документальных источников об участии казахстанцев в Норвегии, как например гибель 22 казахстанцев в ходе бомбардировки Киркенеса 27 июня 1944 года.

    С момента публикации в январе 2020 года первого списка из 44 солдат удалось найти родственников только одного солдата. Посольство надеется на то, что публикуемые сведения позволят разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будут способствовать дальнейшим исследованиям и увековечиванию воинской памяти.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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