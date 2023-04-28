Опубликован анонс предстоящих мероприятий с участием Главы государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ».

2 мая Президент примет министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахстанско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре прошлого года.

3 мая Глава государства примет президента ФИФА Джанни Инфантино.

3-4 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы государств в рамках переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят перспективы дальнейшего укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

5 мая с участием Президента – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева состоится Всеармейское совещание, в ходе которого будут рассмотрены вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.



