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Опубликован анонс предстоящих мероприятий с участием Главы государства

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 13:22
Опубликован анонс предстоящих мероприятий с участием Главы государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ».

2 мая Президент примет министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахстанско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре прошлого года.

3 мая Глава государства примет президента ФИФА Джанни Инфантино.

3-4 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы государств в рамках переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят перспективы дальнейшего укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

5 мая с участием Президента – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева состоится Всеармейское совещание, в ходе которого будут рассмотрены вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.


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