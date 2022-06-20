Опубликован анонс мероприятий с участием Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием Президента опубликовала пресс-служба Акорды, передает МИА «Казинформ».

21 июня Глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами.

23 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию казахстанской полиции.

24 июня Президент по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпиня в режиме видеоконференцсвязи выступит на Диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате «БРИКС+».



