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    Опубликован анонс мероприятий с участием Президента

    20 Июня 2022, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием Президента опубликовала пресс-служба Акорды, передает МИА «Казинформ».

    21 июня Глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами.

    23 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию казахстанской полиции.

    24 июня Президент по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпиня в режиме видеоконференцсвязи выступит на Диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате «БРИКС+».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Акорда
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