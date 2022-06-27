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    Опубликован анонс мероприятий с участием Президента РК

    27 Июня 2022, 09:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня Глава государства проведет заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана»;

    29 июня Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом Прикаспийском саммите, который пройдет в городе Ашхабад (Туркменистан);

    30 июня Президент в резиденции Акорда проведет очередное заседание Высшего совета по реформам.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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