Опубликован анонс мероприятий с участием Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

Сегодня Глава государства проведет заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана»;

29 июня Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом Прикаспийском саммите, который пройдет в городе Ашхабад (Туркменистан);

30 июня Президент в резиденции Акорда проведет очередное заседание Высшего совета по реформам.





