Опубликован аналитический доклад «Казахстан-2020: борьба с коронакризисом и новые реформы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский совет по международным отношениям опубликовал на своем сайте аналитический доклад Андрея Чеботарёва «Казахстан-2020: борьба с коронакризисом и новые реформы», передает МИА «Казинформ».

Доклад содержит объективные оценки основных процессов и событий, связанных с борьбой с коронакризисом и проведением новых реформ в Казахстане в течение 2020 года.

«2020 год был непростым для казахстанского общества и государства. Глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала серьезным испытанием для Казахстана, вызвав ряд негативных последствий практически во всех сферах. В течение 10,5 месяцев - с 13 марта, когда были зарегистрированы первые случаи COVID-19, по 27 декабря 2020 года заразилось 151 727 граждан. Из них скончались 2196 человек.

В региональном ракурсе данные негативные тенденции наиболее всего проявились в Восточно-Казахстанской области (18632 заразившихся и 310 умерших) и городах Нур-Султан (18092 и 356) и Алматы (18080 и 370). Количество выздоровевших в рассматриваемый период составило 139 022 человек.

В условиях пандемии также произошло снижение уровня экономического развития республики. За 9 месяцев 2020 года ВВП Казахстана сократился на 2,8%. Особенно это наблюдалось в сфере транспорта (-23,1%) и горнодобывающей промышленности (-7,7%). Инвестиции в основной капитал снизились на 4,9%. В сентябре индекс деловой активности (ИДА) поднялся на 2,2 пункта и составил 47,6. Однако такой показатель (ниже 50 пунктов) свидетельствует о подавленной экономической активности. При этом за 10 месяцев 2020 года инфляция выросла до 5,5%. В том числе цены на продовольственные товары увеличились на 8,3%, непродовольственные товары - на 4,5%, платные услуги - на 3%.

Наблюдалось и снижение уровня жизни населения. Во II квартале 2020 года в стране числилось 454 тысяч безработных, что на 2,8% превышало количество таковых в аналогичный период 2019 года. Тем самым уровень безработицы по сравнению с прошлым годом вырос с 4,8% до 5%. Аналогичный показатель наблюдался и в III квартале при количестве 454,8 тысяч человек. В январе-августе того же года снижение реальных денежных доходов составило 2,5%, что особенно коснулось доходов от самостоятельной занятости.

В рассматриваемых условиях руководством Казахстана была проведена большая работа антикризисного характера, чему способствовала мобилизация всех государственных и значительной части негосударственных ресурсов страны. В свою очередь, это позволило постепенно стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере и не допустить перехода указанных выше критических моментов в политическую плоскость.

Еще более важным стало проведение в течение этого года политических, административных, социальных и экономических реформ. При этом одни из них были заявлены еще в 2019 году, другие – стали результатом реагирования руководства республики на последствия пандемии. Большой блок соответствующих преобразований нашел свое отражение в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действовать», озвученном 1 сентября 2020 года.

Наконец, в октябре 2020 года стартовала кампания выборов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, назначенных на 10 января 2021 года. Их ключевой особенностью стало проведение в конституционно установленные сроки. К тому же традиционная синхронность парламентских и местных выборов дополнена проведением их на пропорциональной основе. В выборах приняли участие пять из шести официально зарегистрированных политических партий. С учетом регистрации в депутаты Мажилиса Парламента РК VII созыва по партийным спискам баллотировались 312 кандидатов. В областные, районные и городские маслихаты баллотировались 8266 кандидатов, включенных в 832 партийных списка», - говорится в тексте доклада.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь.