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    Оптовый канал синтетики выявили в Павлодаре

    18 Апреля 2023, 10:55

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Оптовый канал распространения «синтетики» выявили оперативники в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области выявили 22-летнего жителя региона, который подозревается в распространении крупной партии наркотиков, посредством закладок.

    В целях конспирации подозреваемый использовал псевдоним, а наркотики, расфасованные в небольшие свертки, размещал в тайниках на территории Павлодара. При проведении специальных мероприятий у молодого человека обнаружили 5 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

    «В квартире, которую он арендовал, полицейские изъяли пакеты, с порошкообразным веществом, а также предметы, предназначенные для их расфасовки. По результатам экспертизы изъятое вещество является психостимулятором синтетического происхождения &-PVP, общей массой более 1,4 кг, что является особо крупным размером», - проинформировали в пресс-службе полиции региона.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность и других лиц к данному преступлению», – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область МВД РК Регионы Борьба с наркотиками Павлодар
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