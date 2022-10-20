Оптовых поставщиков проверят на завышение торговых надбавок - Премьер РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане штрафуют недобросовестных предпринимателей за необоснованное повышение цен на социально-значимые продовольственные товары. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях сдерживания инфляционных процессов Правительством принят Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, который предусматривает реализацию мероприятий оперативного и системного характеров. Так, акиматами совместно с заинтересованными государственными органами ведется мониторинг и контроль за соблюдением 15 % торговой надбавки на социально-значимые продукты питания (далее-СЗПТ)», - отмечено в ответе Премьер-Министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что Комитетом торговли Министерства торговли и интеграции (далее-МТИ) разработаны рекомендации по привлечению субъектов торговли, завышающих торговые надбавки, к административной ответственности, и направлены в местные исполнительные органы (далее-МИО).

«В настоящее время составлены 192 административных дела по статье 204-4 Кодекса об административных правонарушениях РК «Предупреждение» и наложено четыре штрафа за повторное нарушение по установленным правонарушениям. Совместно с Генеральной прокуратурой проведена рабочая встреча, по результатам которой будет проведен дополнительный мониторинг и затем проверки за соблюдением торговой надбавки непосредственно в «магазинах у дома», где наблюдается основной рост цен на СЗПТ. Кроме того, будут проведены проверки оптовых поставщиков, где также имеются факты завышения торговых надбавок», - сообщил Алихан Смаилов.



